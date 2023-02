Digitália 1 órája

Szétszedték a Honor februárban megjelenő hajlítható telefonját

A Honor új, az MWC 2023-on debütáló, majd a globális piacon is elérhető Magic Vs hajlítható okostelefonjának alkatrészeit mutatja be friss, szétszerelős videójában Zack a JerryRigEverything YouTube-csatornától.

Forrás: Youtube

A szétszerelés műtétjét videó rögzítette: Ez az első alkalom, hogy a Honor Magic Vs belső komponensei láthatóvá válnak. Jól láthatók a hajlítható készülék sajátosságai: például, hogy mekkora az akkumulátora, vagy hogy mennyire más a résmentes kialakítása és a zsanérja a versenytársakhoz képest. Azok számára lehet ez igazán érdekes, akik szeretik látni, hogy miként működnek az ilyen eszközök. A Honor Magic Vs és a Honor Magic5 széria hivatalos globális bemutatója az MWC 2023-on lesz február 27-én.

