Kijelzője a teljesebb színskála színkezelésével és a színkalibráció metamerikus egyezéseivel is pontos színeket biztosít. Ezenfelül lehetővé teszi a vezeték nélküli precíz színvetítést is, amelynek köszönhetően összehangolható a készülék képernyőjén megjelenő tartalom és a kijelző színei. A kijelzőfunkciók széles skáláját biztosító P60 Pro az első mobiltelefon, amely megkapta a TÜV Rheinland színpontosságra és precíz színvetítésre vonatkozó tanúsítványát (Color Accuracy Dual Certification).

Mindössze 200 g súlyú.

Ultra-Lighting XMAGE kamera: áttörés a mobilfotózásban

A P60 Pro újratervezett optikai rendszerrel, F1.4-F4.0 automatikusan állítható fizikai rekesznyílással, nagy áteresztőképességű lencsecsoporttal és RYYB SuperSensing érzékelővel felszerelt Ultra Lighting főkamerával érkezik – a mértékadó DxOMarktól megkapta a világ legjobb okostelefonos kamerája címet. Az új fejlesztések gyenge fényviszonyok között is élethű fotók készítését teszik lehetővé, a kamera képes teljesebb részletességgel megjeleníteni a sötétebb területeket is. Emellett a készülék ultra-magas dinamikatartományt nyújt a magas fény-sötétség arányú helyzetekben, például napkeltekor és napnyugtakor, hajnalban vagy alkonyatkor. Az új XD Fusion Pro Texture Engine technológia egészen finom részleteket is meg tud jeleníteni a fotókon, akár még az üvegfelületeken látható ragyogást is.