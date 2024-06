Mióta az Nvidia 2023 májusában először felfedte, hogy milyen brutális mértékű profitot vár a mesterséges intelligencia térnyerésétől, azóta a chipgyártó a tőzsdei rali nagy nyertese, amely történelmi csúcsra vitte az S&P 500-at. (A Standard and Poor's 500, vagy röviden S&P 500 egy tőzsdeindex, amely 500 amerikai tőzsdén jegyzett nagyvállalat részvényárfolyamainak súlyozott átlagát követi. Ez az egyik leggyakrabban követett részvényindex.)

Ott tartunk, hogy azóta a cég minden egyes bejelentése feldobja a piaci lendületet, a befektetők világszerte rágják a körmüket,

mert egyre újabb és újabb kedvező hírt remélnek a cégtől, amely szó szerint vezeti az AI forradalmát.

És eddig az Nvidia mindig szállította a jó híreket. Nem rég számoltak be 2025-ös pénzügyi év első negyedévére számolt adataikról, amelyek nemcsak hogy megfelelnek a három hónappal ezelőtti elképesztő kilátásoknak, de túl is szárnyalják azt. Talán még a jövőnél is fontosabb, hogy a vállalat jelenlegi negyedévre vonatkozó kilátásai újabb bevételugrást ígérnek a részvényeseknek.

A 2024. április 28-án zárult három hónapban az Nvidia bevétele 262 százalékkal ugrott meg az előző év azonos időszakához képest, és elérte a 26 milliárd dollárt – amivel még a saját meredek, 24 milliárd dolláros jóslataikat meghaladták.