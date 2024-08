Az elemzés szerint nem létező szálláshelyekkel is csalnak a bűnözők: az elmúlt években sok nyaraló esett áldozatul hamis hirdetéseknek, amelyekben a kiberbűnözők alacsony áron bérelhető luxusnyaralót reklámoznak, és arra biztatják az embereket, hogy fizessenek, akár hivatalos oldalakon keresztül is. Érkezéskor aztán kiderül, hogy a szálláshely nem is létezik, vagy az ingatlan nem kiadó.

A szakértők több tanácsot is adnak a csalók kiszűrésére: így például az ügyfelek mindig ellenőrizzék, hogy az e-mailek a hivatalos domainről érkeztek-e, és ha bármilyen gyanús üzenetet kapnak, közvetlenül a weboldalt keressék fel, hogy ellenőrizzék az információkat. Az ügyfelek mindig a hivatalos platformon fizessenek, és soha ne adjanak meg részletes hitelkártya- és személyes adatokat vagy jelszavakat.

Egy újabb tanács szerint a foglalás előtt érdemes más hiteles és részletes véleményeket is figyelembe venni, valamint keressenek rá a szállás adataira és képeire más utazási weboldalakon vagy értékelő platformokon; ha pedig bármilyen gyanús tevékenységet tapasztalnak, jelentsék a problémát a platform ügyfélszolgálatának, a fizetési adatokkal való visszaélés gyanújakor pedig az illetékes bannak vagy a hitelkártya-szolgáltatónak.