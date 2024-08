Az automatizáció kiemelkedő szerepét mutatja az is, hogy az egyetemi IT hallgatók számára kiírt K&H STEM pályázatnak is ez az egyik témája. „A díjjal azokat a fiatal tehetségeket szeretnénk elismerni, akik egyedi, innovatív gondolkodásmódjukkal, ötleteikkel példaként, „inspoként” szolgálhatnak. A nyertes pályázók összesen mintegy 2 millió forint díjazásban részesülnek és akár részt is vehetnek valódi, értékteremtő piaci megoldások fejlesztésében a K&H hazai és nemzetközi IT csapatának innovatív technológiai projektjein keresztül. Ötletadóként mutatunk három területet a nálunk már működő megoldásokból, akik pedig kedvet kapnak a pályázáshoz, és akár ki is próbálnák és alkalmaznák mindezeket a technológiákat, 2024. október 31-ig jelentkezhetnek” – folytatta Ozorai Dénes.

Automatizált fejlesztések

„A Devops Transformation Programunk (DTP) eredményeként ma már bizonyos alkalmazásoknál egy fejlesztés összes ellenőrzése, tesztelése és élesítése teljesen automatizált folyamatként, emberi érintés nélkül fut végig nálunk. Egy ilyen újítást persze nem egyszerű házon belül megvalósítani, ugyanis az összes érintett rendszert és folyamatot módosítani kellett. A K&H-n belül működő IT szervezetünket azonban végig inspirálta, hogy olyan projektben vehettek részt, ami egyedülálló a hazai banki piacon. Ráadásul a technológiai fejlesztések összefűzéséből az üzleti terület is profitál, mivel gyors megoldásokat tudunk szállítani számukra, ami egyértelmű versenyelőnyt jelent a mai, sprinter tempóban haladó technológiai környezetben” – hangsúlyozta az IT vezető.