Elsősorban teleszkópok segítségével kutathatjuk (a napjainkban leginkább elfogadott elmélet szerint) 13,8 milliárd évvel ezelőtt, ősrobbanással (Big Bang) létrejött univerzumunkat. Az űrből rögzített digitális adatok (egyesek és nullák formájában) képekké fordításával a csillagászok vizuális ábrázolásokat hozhatnak létre arról, ami egyébként láthatatlan lenne számunkra.

De ezeket az adatokat más érzékszervekkel, például hallással is tapasztaljuk! A szonifikáció folyamata az adatokat hanggá alakítja. A már 25. éve működő Chandra, a Föld körüli pályán műholdként keringő NASA űrteleszkóp galaxisunkat és az azon is túli Univerzum egyes részeit hangadatokká alakítva jeleníti meg. A NASA új dokumentumfilmje, a Listen to the Universe mutatja be, hogyan jönnek létre ezek a szonifikációk.