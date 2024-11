VÍZÖNTŐ

Az Oroszlán Mars miatt te is tele leszel energiával, talán annyira is, hogy még előre is meg tudsz oldani egy sor ügyet. Talán túl sok is ez az energia, és kelthet egy kis feszültséget. Ebben lehet segítségedre a mozgás, amivel lekötheted a felesleget és lelkileg, szellemileg is rendbe tesz.