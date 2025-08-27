Szaúdi mesterséges intelligencia cég halal chatbotot indított

A mesterséges intelligenciával működő chatbotok szívesen hangsúlyozzák nyelvi képességeiket. Pedig valójában alapértelmezés szerint továbbra is angolul működnek, mind a funkciók, mind a betanított információk tekintetében – még ha sebtében le is fordítják oda-vissza (például magyarra) a szöveget, ha anyanyelvünkön társalognak. A Humain nevet viselő szaúd-arábiai mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat most chatbotot indított arab nyelven, iszlám értékekkel.

A Bloomberg szerint a Humain Chat az Allam nagy nyelvi modellen fut, a gyártó állítása szerint „a valaha összeállított egyik legnagyobb arab adathalmazon” képezték ki, és ez a „világ legfejlettebb arab nyelvű mesterséges intelligencia modellje”.

Mi az a halal chatbot?

Röviden: ezt a mesterséges intelligenciát muszlim és arab felhasználók számára fejlesztették, az iszlám és az arab kultúra értékeinek alapján.

A halal (حلال) szó az arab jogban és az iszlám kultúrában a megengedett, tiszta vagy törvényes dolgokra utal. Ez átfogó fogalom, nem csupán az ételekre és italokra vonatkozik, hanem a cselekedetekre, viselkedésre, és mindenféle emberi tevékenységre. A halal ellentéte a haram (حرام), ami a tiltott vagy törvénytelen dolgokat jelenti.

A halal chatbot tartalma, válasza és működése nem mondhat ellent az iszlám tanításoknak, vagyis kerüli a vallási szempontból tiltott (haram) témákat, mint például a vallásgyalázást, az erőszak dicsőítését vagy a pornográfiát. Válaszaiban és a nyelvezetében figyelembe veszi az arab kulturális sajátosságokat és hagyományokat. Megfelel a vallási szabályoknak, működése során betartják az iszlám törvények (saría) előírásait.

500 millió embert céloz

A chatbot először csak Szaúd-Arábiában érhető el, jelenleg kétnyelvű beszélgetéseket támogat arabul és angolul, beleértve az egyiptomi és a libanoni dialektusokat is. A következő lépésben az appot az egész Közel-Keleten, majd globálissá elérhetővé teszik, hogy kiszolgálja a világ közel 500 millió arabul beszélő emberét.

A Humain Chat betartja a szaúdi kormány cenzúra előírásait, a halal szerint korlátozza a felhasználók számára elérhető információkat, keretek közé szorítja a lakosság számára elérhető tartalmakat.