Ingyenes lett az egyik legerősebb mesterséges intelligencia fizetős változata
A Grok 4 mostantól ingyenesen elérhető, tud rajzolni, képeket és videókat készíteni, több száz oldalas PDF-fájlokat is képes olvasni. Azért csak óvatosan.
Az xAI július 10-én jelentette be a Grok 4-es MI-modelljét. A „világ legerősebb mesterséges intelligencia modelljeként” emlegették, független szervezetek teljesítménytesztjein a legjobbnak minősítették. Akkor csak fizetős Grok-felhasználók számára volt elérhető, de augusztus 11-től a Grok 4 világszerte minden felhasználónak ingyenes.
A júliusi kiadás tízszeres javulást hozott érvelési képességek terén az elődjéhez képest. Teljesítménye felülmúlta a rivális DeepSeek-R1, a Claude Opus 4, a Gemini 2.5 Pro és az OpenAI o3 teljesítményét, így a világ legerősebb MI-modelljévé vált. Az Artificial Analysis is arról számolt be, hogy felülmúlta a versenytársakat.
A modell feldolgozási teljesítményét szintén frissítették augusztus 9-én: mostantól zökkenőmentesen képes feldolgozni a több száz oldalas vagy annál nagyobb PDF-fájlokat, fejlettebb felismerési képességei pedig lehetővé teszik egy PDF-tartalom mélyebb megértését.
A Grok magyarul is beszél. Ha első – magyarul feltett – kérdésünkre angolul felelne, kérjük meg anyanyelvünk használatára. Aki aggódik a magáninformációi miatt, készíthet például egy ingyenes, új Google felhasználói fiókot és azzal máris anonimitásban társaloghat Grokkal.
Használatához nyissuk meg a Grokot. Bejelentkezés nélkül, a Grok 3 használatával azonban csak a „Gyors” módot használhatjuk: kattintsunk a Bejelentkezés gombra a jobb felső sarokban.
Válasszuk a Bejelentkezés X-szel lehetőséget. Fogja kérni, hogy az X fiókunkat használná, érdemes tehát előzetesen létrehozott mail címmel készíteni egy X-fiókot is.
A Grok mostantól tartalmaz egy „Speciális” módot, amely a Grok 4-et használja, ahogy az „Automatikus” mód is, amelyik automatikusan kiválasztja a legjobb módot a lekérdezés összetettségétől függően. Továbbá, ha Grokot használunk az X-en, akkor a Grok 4-et is használhatjuk a felső menü „Szakértő” menüpontjának kiválasztásával.
A Grok okos, sőt, mondhatni nagyon okos, de használata mégis óvatosságot igényel, mert miként a többi, interneten szabadjára eresztett MI, képes igencsak zavaros tanokat is magáévá tenni. (Az izlésén szintén lenne mit fejleszteni.) Mindössze néhány héttel azután, hogy kiderült, Adolf Hitlert dicséri, az új, erősebb „SuperGrok” hétfőn ismét árokba navigálta magát. A gyártó arra kényszerült, hogy rövid időre fel is függessze a chatbot működését.
Még Elon Musk, az xAI tulajdonosa is bosszús lett. Mikor egy felhasználó szóba hozta, hogy megint fel kellett függeszteni Grokot, a techmogul így válaszolt:
Ember, mi aztán sokszor lövünk a saját lábunkba!
A felfüggesztés rövid ideig tartott – kevesebb mint harminc percig –, de kellemetlen: ismét kótyagos, kellemetlen félretájékoztatás ömlött a felhasználókra.
És itt van az „Imagine” videógeneráló funkciói is, amelyet szintén most augusztusban adtak hozzá a Grokhoz: ez meg vetkőzteti a nőket. Az úgynevezett Spicy mód automatikusan meztelen tartalmakat generál még olyan felszólítások nélkül is, hogy „ruhák levétele”. S mint az alábbi TikTok videón látható, Taylor Swift énekes-dalszerzőről lazán létrehoz deepfake tartalmakat. Sőt!
