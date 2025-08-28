Az elhízás elleni csodatabletta már a jóváhagyás küszöbén áll

A következő nagy dobás a fogyás-piacon várhatóan egy tabletta formájában szedhető elhízás elleni gyógyszer lesz.

Augusztus 26-án, kedden az Eli Lilly gyógyszergyár arról számolt be, hogy az orforglipron megfelelt a vállalat III. fázisú ATTAIN-2 vizsgálati referenciaértékeknek. A tanulmány szerint az orforglipront szedő emberek

jelentős javulást tapasztaltak a fogyásban és a vércukorszint szabályozásában

a placebót szedőkhöz képest. Két sikeres III. fázisú vizsgálat adataival felvértezve a vállalat kérelmet nyújt be az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalához (FDA). A gyógyszerrel kapcsolatos döntés jövőre várható.

Az úgynevezett ATTAIN-2 vizsgálatot 10 országban végezték, és több mint 1600, elhízott vagy túlsúlyos, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő ember vett részt benne. Az önkénteseket véletlenszerűen osztották be placebóra vagy az orforglipron három különböző dózisának egyikére, amit naponta egyszer szedtek. A résztvevőket 72 héten keresztül követték nyomon.