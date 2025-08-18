2 órája
Szűkebb medrű lett és mélyebben folyik ma a Tisza, mint az Osztrák–Magyar Monarchia idején
A Tisza alföldi szakasza évszázadokon át, természetes úton formálódott, majd az ember elkezdte átalakítani.
Forrás: MTI
Fotó: Czeglédi Zsolt
A 19. század közepén elinduló tiszai folyószabályozások máig érezhető hatást gyakorolnak második legnagyobb folyónkra. A HUN-REN-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport közreműködésével egy új magyar kutatás most először hosszabb szakaszon és nagy időléptékben, részletes adatelemzéssel vizsgálta meg, hogyan formálta át a Tisza hordalékháztartását az emberi beavatkozás.
A 19. század közepén elinduló folyószabályozások máig érezhető hatást gyakorolnak a Tisza mederváltozásaira, a hordalékháztartására és a vízgazdálkodás lehetőségeire. A kutatócsoport célja nem csupán a múlt és annak megértése volt, hogy a folyó hogyan reagált az őt ért mérnöki beavatkozásokra, hanem az is, hogy megbízható alapjai vannak az érintetteknek a fenntartható folyógazdálkodáshoz a jövőben.
A kutatáshoz 1838 és 2017 között készült térképeket, a meder keresztmetszeti felméréseit és vízépítési dokumentumokat elemeztek a kutatók. A mederváltozások vizsgálatát a Tisza magyarországi középső és alsó, mintegy 243 kilométeres (Kisköre és a szerb–magyar határ közötti) szakaszán végezték. A vizsgálatok során három jelentősebb mesterséges beavatkozást definiáltak: 1846–1890 között végrehajtott kanyarulatátvágásokat, amelyek hatására a folyó hossza csaknem 40 százalékkal (!) csökkent; az 1930–1960 között megépített partvédőművek létesítését a folyószakasz 44 százalékán, valamint az 1970-es években épített és üzembe helyezett vízlépcsőket (Kiskörei Vízlépcső és Törökbecsei Duzzasztó).
Török Gergely, a HUN-REN-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa elmondta, az eredmények alapján megállapítható, a Tisza a beavatkozások hatására egyre mélyebbre ásta magát (azaz bevágódott): átlagosan 1,2 méterrel alacsonyabban helyezkedik el a meder legmélyebb pontjait összekötő vonal, mint 1890-ben.
A mederszélessége is jelentős változáson ment keresztül: a 20. században a kezdeti átlagos 203 méteres szélesség mára 126 méterre csökkent, ami 38 százalékos szűkülést jelent.
A mélység és a meder oldalirányú elmozdulásának kombinációjával megállapították, mennyi anyagot mozgatott meg a Tisza az egyes felmérések között, azaz az úgynevezett hordalékmérleg alakulását lehetett becsülni. Ez arra utal, hogy az adott kanyarulat vagy hosszabb szakasz inkább hordalékforrásként vagy hordalékcsapdaként viselkedett. Az egyik legfontosabb megállapítás: a Tisza ma már jellemzően nettó hordalékforrásként működik, vagyis a mederből több üledék távozik, mint amennyi érkezik.
Hitt a mesterséges intelligenciának, megőrült, kórházba kerültEgy férfi kételkedés nélkül megbízott a ChatGPT tanácsaiban.
Napjainkban a hordalékháztartás sajátossága, hogy a mederváltozásokból származó hordalék mennyisége nagyjából az eredeti mennyiség 15 százalékára csökkent, vagyis jelentősen kevesebb hordalékot szállít a folyó ma, mint az elmúlt másfél évszázadban.
Török Gergely szerint az adatok alapján kimutatott trendek arra utalnak, hogy a jövőben a bevágódás miatt a partbiztosítások egyre gyakrabban károsodhatnak.
Ha ezek természetes módon leomlanak, a meder kiszélesedhet, ami helyileg a hordalékhozam növekedését eredményezheti. Ugyanakkor a meder szélesedése kedvezően befolyásolhatja a vízsebességet, valamint hozzájárulhat ahhoz is, hogy az árvizek alacsonyabb vízszinttel vonuljanak le.
Ezzel szemben ha a partbiztosításokat helyreállítják, az további bevágódáshoz és mederszűküléshez vezethet. Ez egyrészt az árvizek tetőző vízszintjének emelkedését, másrészt a talajvízszint süllyedésén keresztül a vízháztartási problémák súlyosbodását okozhatja.
A tanulmány jelentősége ugyanakkor túlmutat a Tiszán: a kutatási módszer más folyóknál is alkalmazható. A részletes hordalékmérlegek révén pontosabban lehet modellezni az árvizeket, megbecsülni a hosszú távú hordalékmozgást és a mederváltozásokat, valamint optimalizálni a beavatkozások helyét és módját. Ez különösen az éghajlatváltozás korában fontos, amikor a vízgazdálkodás fenntartható újratervezése nélkülözhetetlen.
A HUN-REN-BME kutatói szerint a Geomoprhology folyóiratban publikált kutatás eredményei nemcsak tudományos szempontból jelentősek, hanem a gyakorlati vízügyi tervezéshez is hozzájárulnak. A kutatásnak köszönhetően megérthetjük, mit tettünk a folyóval, és hogyan lehetne fenntartható módon kezelni a vízfolyásokat.
Digitália
- Tíz évnyi fogamzásgátlás harmadára csökkentheti a méhtestrák kialakulásának kockázatát
- Extrém magas hőmérséklet várható szeptemberben is
- Virtuális idolok átveszik az uralmat az internet felett – és jó pénz van bennük
- Hitt a mesterséges intelligenciának, megőrült, kórházba került
- Ingyenes lett az egyik legerősebb mesterséges intelligencia fizetős változata