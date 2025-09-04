Öt év múlva mennek az első űrhajósok a Marsra

Sean Duffy közlekedési miniszter, egyben az amerikai űrhivatal, a NASA megbízott igazgatója a Fox Newsnak adott interjúban mondta, hogy

hasznos rakományt szeretnénk küldeni a Föld kísérőbolygójára, hogy ott bázist építhessünk, majd a 2030-as évek elején a Marsra menjünk.

Reményei szerint jövő év áprilisában egy űrhajó négy utassal a fedélzetén körberepüli a Holdat.

„Aztán leszállunk a Holdon, és 8-12 napig ott maradunk” – tette hozzá a NASA megbízott igazgatója, emlékeztetve, hogy a leghosszabb tartózkodás a Holdon a múltban 3 nap volt.

Sean Duffy korábban többször is beszélt arról, hogy az Egyesült Államok űrhajósokat szeretne a Holdra juttatni Donald Trump elnöki ciklusának vége előtt.