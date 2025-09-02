szeptember 2., kedd

Ha emberi agyat még nem is, de majomét már leutánozták kínai tudósok

A „Darwin majma” 2 milliárdnál nagyobb számú mesterséges neuronnal és több mint 100 milliárd szinapszissal, azaz idegsejt csomóponttal rendelkezik – mint egy makákó agya.

Ha emberi agyat még nem is, de majomét már leutánozták kínai tudósok

Forrás: Shutterstock

A kínai Zhejiang Egyetem kifejlesztett egy Goku (Darwin Monkey) nevű számítógépet, amely az agy szerkezetét utánozza. A Goku a makákó majom agyához hasonló idegi szerkezetet reprodukál.

A Darwin Majma (vagy Darwin majom) jelenleg a világ legnagyobb agy ihlette szuperszámítógépe a Live Science szerint.

A neuromorf számítógép másolja az emberi agy és más agyak neurobiológiai szerkezetét. Az agy rendkívül hatékony információfeldolgozási képességeinek utánzásával a hagyományos számítógépek számos problémáját akarják megoldani.

Br(AI)n teljesítmény

A hagyományos mesterséges neurális hálózatokkal ellentétben, amelyek a klasszikus számítási elveket követik és folyamatosan változó bináris értékeken keresztül dolgozzák fel az adatokat, a Darwin Monkey-hoz hasonló neuromorf rendszereket tüskés neurális hálózatok (SNN-ek) vezérlik.

Az SNN-ek azt utánozzák, ahogy a jelek terjednek az emlősök agyában lévő neuronok között: azaz elektromos jelekre reagálva dolgozzák fel és továbbítják az adatokat be- és kikapcsolódó aktivitási hullámokon (vagy csúcsokon) keresztül.

Míg a szoftveralapú neurális hálózatok gépi tanulási algoritmusok gyűjteményei, amelyek az emberi agyat emulálják,

az SNN-ek fizikailag lemásolják az információáramlást a biológiai neuronok között.

Ez lehetővé teszi az SNN-ek számára az adatok párhuzamos feldolgozását, ami potenciálisan erősebbé teszi a hagyományos szuperszámítógépes architektúráknál.

Energiahatékonyabbak is lehetnek: Darwin majma mindössze 2000 watt energiát fogyaszt – nagyjából egy vízforralóét vagy hajszárítóét.

A kutatók szerint a platform már bizonyította képességeit a kínai DeepSeek mesterséges intelligencia startup által kifejlesztett MI modell segítségével. Olyan kognitív feladatokban produkál kiváló eredményeket, mint a logikus gondolkodás, a tartalomgenerálás és a matematikai problémamegoldás.

A rendszert különböző idegi komplexitású állatok, köztük zebrahalak és egerek agyának szimulálására is használják, az agytudományi kutatások támogatására irányuló szélesebb körű erőfeszítések részeként.

A Darwin Monkey-t a Zhejiang Egyetem és a Zhejiang Lab kutatói tervezték, amelyet a Zhejiang tartományi kormány és az Alibaba Group, egy kínai technológiai konglomerátum közösen alapított. A projekt a Darwin Mouse (Mickey) 2020 szeptemberi piacra dobását követi, amely 120 millió mesterséges neuront tartalmaz – s ezzel egy egér agyának felel meg.

Egészen a Darwin Majomig a legnagyobb neuromorfikus számítógép az Intel 2024-ben bejelentett Hala Pointja volt, ami 1,15 milliárd mesterséges neuronnal és 128 milliárd mesterséges szinapszissal rendelkezik.

