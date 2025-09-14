Szélvédőn megjelenített kijelzők új generációját dolgozták ki a BME kutatói

A projektre alapított tudáshasznosító (spinoff) vállalkozás iparági partnerek bevonásával várhatóan 2027-re készül el az újgenerációs kijelző gépjárműbe beépített prototípusával.

A legkülönfélébb vezetési információk megjelenítése a szélvédőn jelentősen növelheti a közlekedésbiztonságot, mivel a jármű vezetőjének egy pillanatra sem kell levennie a tekintetét az útról. Ezek az alkalmazások gyorsan elterjedhetnek a következő időszakban: míg a jelenleg értékesített személyautók mindössze 2 százalékában van, az előrejelzések szerint 5 éven belül már minden ötödik autóban működik majd ilyen kijelző, és a haszongépjárművek piacán is komoly érdeklődés mutatkozik.

Forrás: BME

„A jelenleg használt head-up kijelzők hátránya, hogy különféle optikai hibákkal működnek és szűk látószögűek, így nem alkalmasak kiterjesztett valóság alkalmazására, mellynel a valós környezetbe virtuális elemek, például irányjelző nyilak, fontos objektumok körvonalai, figyelmeztető jelek és színek is vetíthetők” – magyarázza Koppa Pál, a BME Atomfizika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. „Ezért tűztük ki célul egy olyan innovatív, prémium felhasználói élményt is biztosító, újgenerációs HUD-technológia kifejlesztését, amely radikálisan újszerű elveken alapul, széles látószöge pedig lehetővé teszi a kiterjesztett valóság korábban elképzelhetetlen szintű alkalmazását.”

A magyar kutatók által az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium programjának keretében kifejlesztett technológia megszünteti a szélvédő két határterületén fellépő szellemképet és hatékonyan kiszűri a környezeti fények visszaverődését, és két további fontos újdonságot is ígér. Szemkövető rendszere révén képes lesz arra, hogy a kiterjesztett valóságot pontosan a járművezető nézőpontjához igazítsa, amellett nem csupán a gépjármű szenzorai által szolgáltatott, hanem külső rendszerek által nyújtott adatokat is képes lesz megjeleníteni – ilyen lehet például a Magyar Közút és a BME Gépjárműtechnológia Tanszék által az M1-M7 közös szakaszán kialakított okosautópálya digitálisiker-modellje, amely a mindenkori valós forgalmi helyzet teljes körű, valós idejű leképezése.