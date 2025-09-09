12 perce
Brutálisan hat az emberi szervezetre az űrutazás: gyorsuló öregedést is okoz
Az űrutazás az emberiség egyik leglátványosabb teljesítménye – de létfontosságú sejtjeinkre is hatással van egy új tanulmány szerint.
A NASA felvételén Butch Wilmore-t segítik ki a SpaceX Dragon űrhajóból
Forrás: Getty Images
Fotó: Keegan Barber
Kimutatták, hogy az űrrepülés felgyorsítja az emberi őssejtek öregedését, amelyek pedig kritikus fontosságúak szervezetünk természetes regeneráló rendszerében.
Régen ismert, hogy az űrhajósok a mikrogravitáció és az űrsugárzás hatására számos fenyegetettségnek, például izomvesztésnek és a rák fokozott kockázatának vannak kitéve.
Most megmérték, hogy az alacsony gravitációban töltött idő milyen hatással van az őssejtekre.
A Kaliforniai Egyetem kutatói négy, 32 és 45 nap közötti küldetés adatait vizsgálták.
Tanulmányuk kimutatta, hogy az asztronautáknál csökkent az egészséges új sejtek létrehozásának képessége, hajlamosabbak lettek a DNS-károsodásra, és a kromoszómáik végein lévő védősapkák (a telomerek) megrövidültek – ezek mind a felgyorsult öregedés jelei.
Az űrben töltött idő ilyen hatásai az év elején váltak szembeötlővé, mikor Butch Wilmore és Suni Williams NASA űrhajós a Nemzetközi Űrállomásról csak kilenc hónap után jöhetett vissza a Földre – aránytalanul idősebbnek tűnt mindkettő, mikor visszatért.
Eredetileg nyolcnapos küldetésre indultak, de az űrállomáson rekedtek és végül 286 napot töltöttek az űrben a Boeing Starlinerével kapcsolatos technikai problémák miatt.
Feltűnően vékonyabbak, soványabbak lettek. Mint alább látható, visszatérésekor az 59 éves Williams erősen őszült – bár egyesek szerint csupán a hajfesték hiánya rontott a kinézetén.
Leszállás után a párost hordágyon vitték orvosi vizsgálatra.
Az űrben töltött időnek köszönhetik az űrhajósok az úgynevezett „csirkecombokat”, „babalábakat”, és némi látásvesztést. Ezen kívül korábbi NASA-tanulmányok is kimutatták, hogy az űrrepülés rontja az immunfunkciókat.
Félni tanítják a robotokatAmik félnek, mint az emberek, sokkal jobban működnek.
Egy korábbi, egy évig tartó kísérlet során Scott Kelly űrhajós 340 napot töltött az ISS fedélzetén, miközben ikertestvére, Mark Kelly a Földön tartózkodott.
A NASA ikreket vizsgáló tanulmánya a genetika, a fiziológia, a kogníció és a mikrobiom változásait követte nyomon. Az űrben megváltozott génexpressziót, az említett telomerek hosszának eltolódását és a bélmikrobiom változásait állapították meg az űrhajósnál.
Ezek közül sok visszafordult vagy normalizálódott, miután Scott Kelly visszatért a Földre, de azonosítottak néhány tartós változást is.
Az őssejtek a szokásosnál aktívabbak lettek az űrben. Vagyis felégették az energiatartalékaikat, elvesztették a megújulás képességét – azt a kulcsfontosságú tulajdonságot, ami lehetővé teszi regenerálódásukat.
A sejtek gyulladás és stressz jeleit is mutatták a mitokondriumaikban – a sejt energiatermelőiben. Az ilyen stresszreakciók károsíthatják az immunrendszer működését és növelhetik a betegségek kockázatát, állítják a tudósok.
Amikor az űrhajósok újra egészséges környezetbe kerültek, a károsodásuk egy része elkezdett visszafordulni: Wilmore és Williams a szigorú edzésprogram segítségével gyorsan felépült a Földön.
