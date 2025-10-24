1 órája
Kísérletek, űrhajósok, robotok – a tudomány fesztiválja újra a Millenárison
A tudomány újra kilép a laborokból: október 28. és 30. között a budapesti Millenáris ad otthont a 2. Tudományos Expónak, ahol látványos kísérletek, interaktív bemutatók, inspiráló beszélgetések és izgalmas kiállítások várják a látogatókat. A tanszünet idején zajló, ingyenes rendezvényen több neves kutatóval és szakemberrel – köztük Kapu Tibor és Cserényi Gyula űrhajósokkal és Merkely Béla orvossal, a Semmelweis Egyetem rektorával – is találkozhat a közönség.
A háromnapos esemény nemcsak a szakembereknek, hanem minden korosztálynak lehetőséget kínál arra, hogy testközelből ismerkedjen meg a magyar tudományos élet legizgalmasabb eredményeivel és jövőformáló irányaival.
A 2. Tudományos Expo célja, hogy a tudományt közelebb hozza a társadalomhoz.
Nem száraz előadások soráról van szó, hanem interaktív bemutatókról, látványos kísérletekről, inspiráló beszélgetésekről és élményalapú tanulásról. A látogatók a matematika, a fizika, a kémia, a biológia, az űrkutatás, valamint az orvostudományok legfrissebb eredményeit ismerhetik meg közérthető formában.
A 2025-ös Tudományos Expo különlegessége, hogy szervesen kapcsolódik az MTA alapításának 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Magyar Tudomány Évéhez. Ez az országos programsorozat egyrészt a hazai tudományos hagyományokat ünnepli, másrészt azt is bemutatja, miként formálják kutatóink a jövőt. A 2. Tudományos Expo ennek egyik leglátványosabb és legszélesebb közönséget megszólító állomása lesz.
A Millenáris D épületén belül kiállítói standok várják az érdeklődőket (ahol egyetemek, kutatóintézetek mutatják be aktuális innovatív, tudományos projektjeiket), emellett a nagyszínpadon kísérletek és előadások, a színházteremben pedig szakmai kerekasztal-beszélgetésekkel készül a szervező Nemzeti Innovációs Ügynökség és a Nemzeti Tudósképző Akadémia.
A nagyszínpadon kiemelt programelem lesz Kapu Tibor űrhajós előadása, de emellett olyan bemutatók is várhatók, amelyeknél komoly hangsúlyt kap a robotika (humanoid- és robotkutya-bemutató is várható), illetve lesznek szövettani vizsgálatok, többféle fizikai és kémiai kísérlet is – ezek egy részét pedig bárki ki is próbálhatja.
A szakmai beszélgetések olyan témákat járnak körül, mint az önvezető autózás, a rákmegelőzés, a baktériumfertőzések kezelése, a klímaváltozás vagy éppen a mesterséges intelligencia különböző szakterületeken való alkalmazása.
Az Expón a Tudományos nagykövetek is részt vesznek, akik fiatal kutatóként, feltörekvő tehetségként mutatják be saját pályájukat, kutatási területüket és azt, hogyan válhat a tudomány karrier- és életformává. Az ő jelenlétük nemcsak a pályaválasztás előtt álló középiskolások és egyetemisták számára jelenthet inspirációt, hanem mindazoknak, akik szeretnék jobban megérteni, hogyan kapcsolódik a tudomány a mindennapi életünkhöz.
Miért érdemes tehát ellátogatni a Millenárisra? Mert a Tudományos Expo egyszerre ad választ a tudomány iránt érdeklődő laikusok kíváncsiságára, a diákok pályaorientációs kérdéseire és a szakemberek szakmai érdeklődésére is. Ez az a hely, ahol a tudomány kilép a laboratóriumok falai közül, és mindenki számára kézzelfoghatóvá válik. Az Expo lehetőséget teremt arra is, hogy a látogatók közvetlenül találkozzanak kutatókkal, kérdezzenek tőlük, és első kézből halljanak a legújabb fejlesztésekről és eredményekről.