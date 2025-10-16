Immár nem frissül a Windows 10! Mi most a teendő?

október 16., csütörtök

Október 14-e óta a Microsoft nem nyújt többé ingyenes biztonsági frissítéseket, hibajavításokat, technikai támogatást a Windows 10-es operációs rendszerhez.

Nem kell pánikba esni, van megoldás

Forrás: Shutterstock

Fotó: BongkarnGraphic

Ez sokaknak ijesztő lehet, hiszen a világon több százmillió, hazánkban pedig több millió a Windows 10-használók száma. Pánikra azonban nincs ok, a számítógépünk nem fog leállni, ha nem frissítjük operációs rendszerünket a Windows 11-re, legfeljebb egyre védtelenebb lesz a külső támadások ellen. Hogy ne így legyen, a Magyar Nemzet cikke (IDE KATTINTVA érheti el) segíthet nekünk, amelyből kiderül, a Windows 10 további használata mellett is miként tudjuk ingyen megvédeni a számítógépünket.

 

 

