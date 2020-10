A Nokia a Holdra megy

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) megbízásából végzett hálózatépítés a következő expedíciók kiszolgálására készül.

Mint ismert, a NASA célja, hogy

. @NASA has picked Nokia to build the first broadband wireless network on the moon https://t.co/KTYvW8XvGy pic.twitter.com/R3pEBWVldV

A Nokia szerint az első űrbéli vezeték nélküli széles sávú kommunikációs rendszer 2022 végén épül ki a Hold felszínén.

A finn vállalat egy texasi székhelyű magáncéggel, az Intuitive Machinesszel fogja az égitestre szállíttatni a hálózathoz szükséges berendezéseket.

We’re over the moon to announce further details after being named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the Moon.

The pioneering innovations from @BellLabs will deploy the first LTE/4G communications system in space. https://t.co/Y6SmsPzJcQ pic.twitter.com/kJVQURXLMu

— Nokia (@nokia) October 19, 2020