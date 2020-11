Anyukák az interneten: kinek kell megfelelnem?

Posztolni vagy nem posztolni? A kor édesanyáinak nemcsak az anyasággal, de a közösségi médiából érkező vélt vagy valós nyomással is meg kell küzdeniük.

Bár a gyermeknevelés magánügy, a közösségi média fontosságáról és hasznosságáról szülőként megoszlanak a vélemények. A TZMO Hungary édesanyákat kérdezett a témában.

Tudatos anyák

A kutatásában résztvevők többsége fiatal, 25-35 év közötti, egygyermekes anyuka, egy éven aluli gyermekkel. A válaszokból látszik, hogy módjával, okkal és okosan használják a közösségi médiát, hiszen

a válaszadók fele csupán néhány havonta posztol a gyerekről,

alig 27% az, aki havonta, és elenyésző azoknak a száma, akik ennél rendszeresebben mutatják meg gyermeküket a nagyvilágnak.

A tudatosság a mások által posztolt képeken is visszaköszön: a résztvevők 36%-a senkinek nem engedi, hogy a gyerekével vagy a gyerekéről posztoljon, 56%-nál pedig egyáltalán nem is jellemző, hogy a család vagy a barátok a gyerekről posztolnának, ami azért üdítő szám, mert a kölcsönös tisztelet egyre jellemzőbb az anyukák közvetlen környezetében is.

Ne lássa ország-világ

A válaszadók 75%-a tart tőle, hogy gyermeke képei illetéktelen kezekbe kerülnek. Ezt a tartózkodó álláspontot táplálhatják

a közelmúltban kirobbant pedofil-botrány kapcsán napvilágra került riportok,

amelyek felfedték, sokan az ismerősök Facebook profilját használják forrásnak, vagy a publikusra állított képeket egy egyszerű kereséssel letöltik. Talán ezért is van az, hogy a kutatásban résztvevők inkább a történeteket használják, és elővigyázatosságból csak Facebook vagy Instagram Story-ba töltenek fel képet gyermekükről. A történetek 24 óráig láthatók csak, és bár képernyőfotó készíthető róla, mégis valamelyest biztonságosabb alternatívának mutatkoznak az idővonalra feltöltött képekkel szemben.

A válaszokból az is kiderül, hogy a döntő többségnél látszik a gyerek arca, viszont az anyukák odafigyelnek az egyéb tényezőkre. A résztvevők közel 90%-a gondosan odafigyel arra, hogy a gyermek minden fotón felöltözve szerepeljen, teljes ruházatban, sőt, arra is ügyelnek a szülők, hogy a baba ne szerepeljen kompromittáló vagy félreérthető pózokban, és lehetőség szerint más szülő gyereke se szerepeljen a képen.

Rossz anya vagyok?

A posztoláson kívül az édesanyák másik dilemmája az a rengeteg információ, amelyet az interneten találhatnak gyereknevelés és babás témák kapcsán.

Mindenkinek van egy tuti tippje és mindenki jobban tudja – tudni véli –, mi a legjobb a gyereknek.

Bár a babás-mamás csoportok és fórumok látszólag pörögnek, a válaszadók mindössze negyede az, aki aktív felhasználója az ilyen online közösségeknek. Azok a válaszadók azonban, akik aktívak, nagyon hasznosnak találják ezeket a csoportokat, és sok segítséget kaptak már innen.

Az influenszerek virágkorában a celebanyukák is nagyon hasítanak, mégis, a kutatásban résztvevők nagy többsége (70%) nem követ híres mamikat egyetlen közösségi csatornán sem.

A közösségi médiából érkező nyomás kapcsán az anyukák nagyjából egy véleményen vannak: 75%-uk gondolja úgy, hogy nem rosszabb anyuka, mint Facebookon vagy Instagramon látott anyatársai.

Borítóképünk illusztráció