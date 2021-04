Az Apple-n újra elérhető a Parler konzervatív közösségi app

A harapott almás óriásvállalat „kifogásolható tartalomként” januárban távolította el a Parlert az App Store-ból.

Az Apple vezetése hétfőn a Mike Lee utahi republikánus szenátornak és Ken Buck coloradói republikánus képviselőnek küldött levelében tudatta, hogy

On March 31, @SenMikeLee and I sent a letter demanding answers about why Apple removed Parler from the App Store.

🚨Today, we received a response: Parler will be reinstated on the App Store. Huge win for free speech. pic.twitter.com/FQBDSSSFGk

— Congressman Ken Buck (@RepKenBuck) April 19, 2021