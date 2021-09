Az első marsi kőzetmintáját begyűjtötte az amerikai űrszonda

A fúrófejről készült új felvételek azonban azt mutatják, hogy a minta ott van, biztonságban, a szerkezet belsejében – írja a BBC hírportálja.

I’ve got it! With better lighting down the sample tube, you can see the rock core I collected is still in there. Up next, I’ll process this sample and seal the tube. #SamplingMars

Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/gumqpmoXBW

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 5, 2021