Az iOS friss újításait akár zaklatásra is lehet használni

Az Apple iOS 15 újításai között szerepel, hogy a kikapcsolt eszközöket is képesek vagyunk megtalálni. Az újítás rossz hír például a házastársi zaklatást elszenvedők számára.

Almás eszközöket használóként hetente legalább egyszer használom a Lokátor (angol nevén Find my) alkalmazást, hogy tudjam, újból az autóban felejtettem a telefonomat, vagy csak valamit rápakoltam, és azért nem látom – írja Tim Berghoff, a G Data nemzetközi oldalán megjelent cikkében. Hasznos funkció, hiszen a készülék erős hang lejátszásával jelzi saját helyzetét.

Ellopott készülék megtalálásában segít

A funkció segítségével általában az egy családhoz tartozó felhasználók is megosztják egymással és látják egymás tartózkodási helyét. Ez a funkció arra is jó, hogy ellopottként jelöljük meg készülékünket, és helyzetét is bemérjük. Azonban a tolvajok ettől még tudják értékesíteni az ellopott készülékeket, hiszen egyszerűen nem kapcsolják internetre, vagy a gyári alapbeállításokra kapcsolják a készüléket.

Az iOS 15-ben ezen terveznek változtatni az almás cég fejlesztői:

a tervek szerint a készülékek kikapcsolt állapotban is megtalálhatóak lesznek.

És még ha a tolvajok a gyári beállításokra kapcsolnak át, akkor is meg tudjuk találni a saját eszközeinket, feltéve, hogy nem töröljük őket felhasználói fiókunkból. A készülék egyszerűen egy téglával lesz egyenértékű, a tolvajok semmire sem tudják használni, nem tudják értékesíteni.

Azonban, mint minden éremnek, ennek az újításnak is két oldala van. Ha például valaki egy erőszakos párkapcsolatból próbál menekülni, akkor

telefonkészüléke elárulhatja tartózkodási helyét épp annak az embernek, akitől meg szeretne szabadulni.

Az erőszakos társ még akkor is megtalálhatja ezt a készüléket, amikor azt kikapcsolták.

Ez elég komoly problémát jelent a menedéket kereső nők esetében – nem véletlenül az asszonyoknak menedéket biztosító szállások, menedékhelyek címei titkosak. Ha a technológia a tervek szerint működik, akkor a rejtőzködéshez a telefonkészülék kikapcsolása már nem elegendő, a menekülő félnek teljesen le kell mondania az adott kommunikációs eszközről.

Az Apple az AirTag technológiát is tervezi bővíteni új funkciókkal, s ez az újítás is a kritikák kereszttüzébe került, hasonló okok miatt. A frissítés után figyelmeztetéseket lehet beállítani, ha valaki már nincs egy adott eszköz közelében.

A féltékeny társ például egy megfelelő helyre elhelyezett AirTag segítségével mindig értesülhet arról, ha társa elhagyja a házat.

A technológia gyakorlatilag elektronikus bilinccsé alakul át az érintettek számára.

Az almás gyártó védelmére legyen mondva, a cég tanult a kritikákból és egy új funkciót fejlesztett ki, mely figyelmeztet, ha ismeretlen AirTag van a közelben.

Könnyű használhatóság vs. adatok védelme

Természetesen ezzel senki sem azt állítja, hogy az Apple tudatosan támogatja a technológia használatát rossz célokra. Hiszen az újítások mögött van gyakorlati elképzelés.

A fejlesztők valószínűleg nem gondolták végig egy erőszakos kapcsolatban élő személy perspektívájából az újításokat. Amikor technológiai újítások látnak napvilágot, mindig meg kell vizsgálni, hogyan lehet mindezt rossz célokra is használni. Ha az eszköz olyan adatokat generál, ami veszélybe sodorja az embereket, akkor újra kell gondolni a tervezett funkciókat.

Az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) már kidolgozott pár irányelvet technológiai fejlesztésekhez. Az IBM is elfogadott több olyan design elvet, mely az otthoni erőszak szemszögéből vizsgálja meg a technológiai fejlesztéseket. A nemzetközi szinten működő Coalition against Stalkerware szervezet is a technológia által elősegített visszaéléseket igyekszik visszaszorítani. Főleg, ha olyan személyes tárgyról van szó, mint a bennünket mindenhova elkísérő mobiltelefonunk, mindig résen kell lennünk.

