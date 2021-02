Az online tanulást segíti új eszközökkel a Google

További funkciókkal bővül a Google Tanterem és a Google Meets is.

A járvány időszakában minden eddiginél többen fordultak a technológiához, hogy segítséget kapjanak a tanuláshoz és az oktatáshoz.

A keresőóriás

több mint 50 újabb, az online oktatás hatékonyságát növelő fejlesztést vezet be népszerű alkalmazásaiban.

A Google for Education célja, hogy a Google szolgáltatásainak legjavát tegye elérhetővé a kifejezetten az oktatást segítő alkalmazásokban.

Hatékonyabb koordináció a vezetőknek

A Google szeretné megteremteni a lehetőséget minden oktatási vezető számára, hogy innovatívabbá tehesse iskoláját, egyetemét, és biztosítani akarja őket arról, hogy biztonságos és igényeikhez igazodó termékeket alkalmaznak.

● A G Suite for Education következő verziója, a Google Workspace for Education a korábbinál több választási és ellenőrzési lehetőséget kínál.

● Új eszközök érkeznek a Google Tanterembe, beleértve a fejlett elemzéseket, amelyek segítenek az adminisztrátoroknak jobban megérteni a felhasználási szokásokat, valamint támogatják az órarend szinkronizálását, hogy ezzel is időt takarítsanak meg számukra.

● A Google Meet új funkciói nagyobb láthatóságot és ellenőrzési lehetőséget biztosítanak az oktatók számára, többek között arra vonatkozóan, hogy szabályozhassák, kik csatlakozhatnak iskolájuk videohívásaihoz.

● Azoknak az iskoláknak, amelyek meg akarják érteni a tanulói igényeket és támogatják a digitális és a személyes tanulást is, a Google Cloud Student Success Services számos lehetőséget kínál.

Oktatók támogatása

A Google elkötelezett olyan technológia kiépítése mellett, amely minden oktató munkáját segíti. Egyszerű és támogató eszközök révén a tanárok arra összpontosíthatnak, amiben a legjobbak, segíthetnek a diákoknak képességeik kiteljesítésében.

● A Google Tanterem ebben az évben érkező kiegészítői lehetővé teszik a tanároknak, hogy kedvenc külső eszközeiket közvetlenül integrálják a Google Tanterembe. Emellett egyszerűbben követhetik majd tanulóik munkáját, hogy jobban megértsék, a hallgatók hogyan kapcsolódnak be az órákba, és láthassák, hogy ki marad le.

● A tanárok a Google Meet új funkciójával jobban tudják ellenőrizni virtuális tantermeiket, lehetőséget kapnak többek között az online órák minden résztvevő számára történő egyidejű befejezésére, illetve a résztvevők gyors, egyidejű elnémítására.

● Képernyőrögzítő eszköz kerül közvetlenül a Chrome OS-be, így a tanárok és a diákok valós időben rögzíthetik az oktatást az osztályteremben és otthon.

Eszköz minden tanulónak

Az integráció és az akadálymentesség középpontba kerül, mert a Google arra törekszik, hogy minden tanuló számára biztosítsa a sikerhez szükséges eszközöket, elérjék azokat, bárhol is vannak.

● Az év folyamán új funkciók bevezetése teszi lehetővé majd a papíron készített feladatok képeinek feltöltését, ahogy a Classroom Android alkalmazás offline módban történő használatát is, hogy a diákok le tudják tölteni feladataikat és megoldani őket, anélkül, hogy egy állandó online kapcsolatra volna szükségük.

● A Google Meet hangulatjel-reakció funkcióval bővül idén, könnyű és nem zavaró módokat kínálva a hallgatók bevonására. A Google Meet emellett alacsony sávszélességgel is jobban fog működni, így a gyengébb interneteléréssel rendelkező diákok is tudják azt használni.

Borítóképünk illusztráció