Bach zenéjével riogatja az autótolvajokat a Tesla

A Tesla új modellje a tervek szerint Bachot és Beethovent kezd majd játszani, ha autótolvajok tevékenységét érzékeli – adja hírül a classicfm.com. Mint írják, a Tesla vezérigazgatója, Elon Musk a közösségi oldalán tette közzé a korántsem szokványos lopásgátló rendszer részleteit. Mikor az autó jogtalan behatolást észlel, nagy hangerővel szólaltatja majd meg Johann Sebastian Bach talán legismertebb darabját, a D-moll toccata és fúgát.

Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E

— Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2019