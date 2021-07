Baj van az űrállomáson az orosz módul csatlakozása után

Az incidens miatt átütemezik a legénység munkáját, és elhalasztják a Boeing vállalat űrhajójának felbocsátását – közölte a NASA.

A kazahsztáni Bajkonur űrközpontból nyolc napja felbocsátott Nauka (Tudomány) többfunkciós kutatómodul csütörtökön rendben csatlakozott az ISS-hez, de a dokkolás után váratlanul működésbe léptek a hajtóművei, és ettől

Following this morning’s docking of the Nauka module to the @Space_Station, the module’s thrusters started firing at 12:45pm ET inadvertently and unexpectedly, moving the station 45 degrees out of attitude. Recovery operations have regained attitude and the crew is in no danger: pic.twitter.com/jFlDZD7ZHp

