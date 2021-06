Elon Musk szakít a bitcoinnal, zuhan az árfolyam

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX cégek fő tulajdonosa már sokadik alkalommal tesz piacbefolyásoló megjegyzést a Twitteren. Most a bitcoinról szól a különös üzenet, de másik kedvencét, a dogecoint is megemlíti.

Ezt ne hagyja ki! Újabb fordulat a főpolgármester nyelvvizsgaügyében

A világ egyik legügyesebbnek tartott vállalkozója, Elon Musk egyre gyakrabban nyilvánul meg a Twitteren valamilyen befektetési termékkel kapcsolatban. Korábban előfordult, hogy fő vállalkozása, a Tesla részvényeit manipulálta, amiért meg is büntette az amerikai pénzügyi felügyelet, majd más részvények is sorra kerültek, az utóbbi hónapokban azonban a mostanában divatos kriptodevizák következtek. A bitcoint először dicsérte, egyúttal bejelentette, hogy a Tesla vásárolt belőle és el is fogadja fizetőeszközként az autóiért, nem sokkal később közölte, hogy mégsem fogadják el, miután a bitcoinbányászat környezetkárosító – írja a Magyar Nemzet.

Időközben egy korábban jelentéktelennek tűnő, eleve tréfából létrehozott kriptodevizát, a dogecoint kezdte magasztalni, a magasba küldve árfolyamát, ezzel azonban már óvatosabbak voltak a befektetők, hisz a csúcs után hetven százalékkal visszaesett az ár. Most újabb meghökkentő bejegyzés érkezett: egy szakító párt ábrázoló kép, a bitcon felirat és egy kettétört szívet ábrázoló emoji, ezt leginkább úgy lehet értelmezni, hogy Elon Musk szakít a pár hónapja még magasztalt bitcoinnal. Nem sokkal később megjelent egy másik üzenet, ahol az említett dogecoint jelöli meg, mint aktuális kedvencét.

A piaci reakció igen heves volt: a bitcoin árfolyama hét százalékkal került lejjebb, de a többi kriptodeviza is esett, sőt a dogecoin sokkal nagyobb mértékben, 13 százalékkal. A befektetőket most már nehezebb becsapni: logikusan gondolják, hogy ha most a bitcoinnal szakít a guru, akkor legközelebb a dogecoinnal fog, vagyis hiába áll mögötte a Tesla és a SpaceX, ez hosszabb távon nem növeli a kriptodevizák értékét.

Elon Musk bejelentése után a kriptodevizák összessége több mint százmilliárd dollárral ért kevesebbet, mint előtte. Ilyen extrém folyamatot más eszközöknél a piac egészét tekintve nem lehetne elérni, de a kriptodevizák annyiban térnek el, hogy nincs belső értékük, ezért árfolyamuk kizárólag a befektetők pszichológiája szerint alakul. Ha sokan hisznek Elon Musknak, vagy épp sokan csalódnak állításaiban, akkor a nagy kereslet vagy épp kínálat nagy elmozdulást okoz, és nem csak egy termékben. Nem véletlenül hangoztatják komoly pénzügyi szakemberek, esetenként jegybankelnökök is, hogy a kriptodevizák inkább tekinthetők szerencsejátéknak, mint devizának.