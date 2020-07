Eltávolították a Call of Duty videójáték kézjelzését

A Call of Duty videójáték rajongói meglepődve vették észre pár napja, hogy a játékból eltűnt az „OK” kézjel.

A jelzést azért kellett eltávolítani, mert egyes felhasználók szerint a kézjel a fehér felsőbbrendűséget jelképezi, vagyis rasszista. A kézjelzést beszéd helyett lehetett eddig használni a játékban, így jelezték a játékosok egymásnak, hogy minden rendben, de mostantól egy másik, „crush” elnevezésű jelzést tudnak csak használni – írja a V4NA Hírügynökség.

A változtatás sok felhasználónak nem tetszett, a közösségi oldalakon többen is felszólaltak a régi kézjel visszaállítása mellett, de eddig nem jártak sikerrel.

@CallofDuty before the mid season update there was a gift pack released with the ok symbol i snatched this pack just for the ok symbol but now its been replaced with another emote called crush. I dont want crush. I want the okay symbol. Please respond id like to know why this is

— I Dont Exist (@NobishBro) July 1, 2020