Hazánkban is bevezetik a menő technológián alapuló kereskedelmet

Mit is jelent és mitől annyira izgalmas a nem helyettesíthető, egyedi azonosítók, az NFT-k piaca?

Leegyszerűsítve: a hamisíthatatlan egyedi azonosítók, a nem helyettesíthető tokenek (vagy angolul Non-Fungible Token / NFT) a digitális világba hozzák el az eredeti alkotások igazolt, másolhatatlanul egyedi darabját és azokkal lehet kereskedni.

Ahogy Mona Lisából is csak egy lehet a Louvre-ban – bár gyenge másolatait ki lehet tenni a lakásunk falára – , úgy tesz akár virtuális értékeket egyetlen egy eredetivé a kriptopénzeket létrehozó blokklánc-technológia.

Felhasználásával például kiárusítják nem helyettesíthető tokenként az internet kódját, adták el ötezer egyedi kép digitális kollázsát, sőt, Jack Dorseynak, a Twitter tulajdonosának alábbi első üzenetét:

„Just setting up my twttr”, azaz „éppen létrehoztam a twitteremet”

Élőben streamelve az alábbi videón látható módon elégették, majd csakis digitális műalkotásként a korábbi ár többszöröséért eladták Banksy világhírű brit graffitiművész Morons (Hülyék) című művét.

És így tovább: ennek fele sem tréfa, óriási, jövedelmező, 300-700 millió dolláros piac jön létre a szemünk láttára.

Most a magyar Inventori startup belép erre a piacra, hogy Magyarországon is megteremtse a blokklánc-technológián alapuló tokenek kereskedelmét – nyilatkozta Bárczi István, az Inventori ügyvezetője.

Az Inventori hiteles termék-nyomonkövetési megoldásokkal foglalkozó magyar társaság, minőségi tanúsítványok tokenizálásával, valamint eredet igazolásával lépnek a piacra.

Ezek a tokenek az adott tárgy tulajdonságait írják le, megváltoztathatatlan módon.

Bárczi István kifejtette, az NFT (non-fungible token) értelmezhető úgy, mint egy fizikai termék egyedi digitális mása: kereskedhetnek vele, továbbadhatják, és nem másolhatják le egy az egyben. Ez alkalmassá teszi arra is, hogy a konkrét tárgy nélkül is birtoklást hitelesíthessenek vele, valamint hogy egy szerződésként értelmezzék.

Az NFT-k fő tulajdonsága az egyediség, minden token esetében megadják az úgynevezett metaadatokat,

az adott digitális eszköz különlegességét, amely hasonlít egy termékspecifikációhoz.

Ez részletezi az egyedi információkat, beleértve készítőjének blokklánc címét. A blokkláncon tárolt információk teljesen transzparensek, a címhez tartozó személyazonosság pedig rejtve marad, mindaddig, ameddig a cím tulajdonosa fel nem fedi azt.

Az Inventori a termékhez készített tokennel igazolja annak eredetiségét. A technológia alkalmazása annyira új, olyan fiatal iparágról van szó, hogy alkalmazási területeinek feltérképezése javában zajlik a világban is.

Hozzátette, hogy akár egy fizikai tárgy, például egy festmény, vagy egy ingatlan is tokenizálható lesz a jövőben. A digitális sportkártyák piacára is folyamatosan lépnek be új szereplők az óriási kereslet miatt. NBA-ben szereplő amerikai kosárlabda csapatok például digitális kártyákat hoznak létre a rajongók számára. Bárczi elmondta, hogy az egyik legértékesebb NFT, amelyet eddig eladtak egy művész digitális montázs képe volt.

A műtárgypiacon ismertetése szerint két típusú résztvevőnek érdekes az Inventori megoldása: olyannak, aki a meglévő műtárgykereskedési tevékenységét külföldi piacon az ilyen modern technológiával szeretné értékesíteni – ez lehet direkt eladás, de galériák közötti kölcsönzés is – illetve olyan modern alkotóknak, akik a digitális művészetben szeretnék megmutatni tehetségüket.

Példaként megemlítette, hogy

egy Munkácsy-NFT például folyamatosan szerepelhet online piacterek kínálatában, szemben egy aukcióval, amely csak egy rövid időtartamra szól.

Ráadásul az NFT könnyen szállítható, átadható és minősége nem romlik, létrehozásának költsége pedig tízezertől több százezer forintig terjedhet, de a legújabb megoldásokkal az ár akár néhány száz forintra is csökkenthető – ismertette.

Bárczi István az Inventorit a modern megoldások vállalkozásának nevezte: „a tradicionális iparágakban, mint a mezőgazdaság és élelmiszeripar modern digitális nyilvántartási rendszereket kínálunk”.

Ezeknek az alapja sokszor a jól azonosítható digitális termék követése, amelyre a blokklánc-technológia is alkalmas. Mivel azonban ennek gyakorlati alkalmazása – különösen az NFT-technológia – túlnyúlik az iparágak keretein, így az Inventori ezzel a szolgáltatással olyan területekre is be akarja hozni a technológiát, amelyek hamisításnak vannak kitéve, vagy a külföldi trendek alapján igény mutatkozik a megújításukra.

„A piacon már elérhető a mezőgazdasági kereskedőknek nyújtott platformunk, de az NFT-k területére most érkeztünk meg. Ingyenesen kipróbálható verziónk hamarosan érkezik, azonban egyedi igényekre, egyeztetés után már elérhető a globálisan működő megoldásunk” – tette hozzá.

Az Inventori 2020. januárjában alakult, novemberben a Digitális Jólét Programban, GINOP-pályázaton 200 millió forint támogatást kaptak a blokklánc alapú megoldások kidolgozására. Jelenleg 13 munkatárs, köztük 6 fejlesztő dolgozik a vállalkozásban.

