Íme, az LG valódi 8K képminőségű, MI tévéi

A valódi 8K élmény éllovasaként az LG a CES-en mutatja be 8K televízióinak kibővített portfólióját. Az immár nyolc készülékből álló paletta korábbi 88 és 75 colos kijelzői mellé most új, 77 és 65 colos modellek is csatlakoznak.

Az idei termékkínálat két prémium — egy 88 és egy 77 colos — LG SIGNATURE 8K televízióból (88/77 OLED ZX) és továbbfejlesztett LG NanoCell modellekből (75/65 Nano99, 75/65 Nano97 és 75/65 Nano95) áll.

A koreai óriásvállalat új televíziói azon felül, hogy képesek a valódi 8K megjelenítésére, számos időtálló funkciót is kínálnak. Mivel az új modellek HDMI és USB csatlakozóikon keresztül 8K tartalomforrások széles választékát támogatják, gond nélkül jelenítik meg a natív 8K tartalmakat.

Kompatibilisek többek között az olyan kódekekkel is mint a HEVC, a VP9 vagy az AV1 — utóbbit a legnagyobb streaming szolgáltatók, többek között a YouTube alkalmazza.

A készülékek

másodpercenként 60 képkockás sebességgel jelenítik meg a streamelt 8K tartalmakat,

és bizonyítottan képesek a 60P-s 8K tartalmak lejátszására HDMI-n keresztül is.

A harmadik generációs α (Alpha) 9 AI-processzorral az LG legújabb 8K televíziói még jobb teljesítményt nyújtanak. A 2020-as modellek optimalizált kép- és hangminőséget biztosítanak minden tartalomtípushoz a mesterséges intelligencia alapú 8K felskálázással. A gépi mélytanulási hálózatra épülő AI 8K felskálázás életteli és pontos 8K képmegjelenítést eredményez: a tartalom elemzése, a négylépéses zajcsökkentés és a frekvencia alapú képélességjavítás nyomán a készülékek az alacsonyabb felbontású tartalmakat is a 8K-hoz közeli minőségre képesek feljavítani.

Alaposan bedolgozik a mesterséges intelligencia

A harmadik generációs α9 processzor AI Picture Pro funkciója felismeri a képernyőn megjelenő emberi arcokat és szöveges tartalmakat, melyeket automatikusan feljavít és élesít, hogy a képernyőn természetesebb bőrtónusok, karakteresebb arcvonások és tisztább, olvashatóbb betűk jelenjenek meg.

Az Auto Genre Selection funkció ezen felül azzal garantálja a lehető legjobb képminőséget, hogy azonosítja a lejátszott tartalom típusát és négyféle képi beállítási mód — film, sport, általános és animáció — közül kiválasztja a néző számára legideálisabbat.

Az AI Sound Pro az audiotartalmakat elemzés nyomán öt kategóriába — zene, film, sport, dráma, hírek — rendezi a tisztább hangokért és a gazdagabb, telítettebb háttérhangzásért. A funkció elkülöníti és felhangosítja az emberi beszédet, így a nézők számára könnyebben érthetővé és egyértelműen megkülönböztethetővé teszi azt, miközben a háttérzajok is azonosíthatóak maradnak. Az új készülékek ráadásul mindezt virtuális 5.1-es térhatású hangzással szólaltatják meg a házimozi-élményért.

