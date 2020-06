Iskolapélda: ilyen hirdetéssel verhetik át a Facebookon

Hihetetlenül előnyös ajánlatok, hatalmas árengedmények szállítási, visszatérítési garanciával. A legtöbb esetben sajnos sima átverésről van szó.

A Facebook hirdetési bevételekből élő tőzsdei cég, amely sok országban, rengeteg hirdetővel működik együtt. Így mindenképpen nehéz lenne minden egyes hirdetésük valódiságát egyesével ellenőriznie munkatársainak. A gyakorlatban erre nincs lehetőség, és bár a felhasználók jelenthetik a gyanús hirdetéseket,

a probléma pont a nem gyanús, vagy másképpen ügyesen megtévesztő hirdetésekkel van,

amelyeket a felhasználóknak eszükbe sem jut jelenteniük.

Ha azt látjuk, hogy 100 ezer forint helyett most 15 ezerért vásárolhatunk meg egy nagyszerű terméket, akkor minimum érdemes gyanakodni, és utána nézni az ajánlatnak. A G Data munkatársai bemutatták egy vizsgálódásuk eredményét.

DOER – a legkompaktabb szerszámkészlet

Egy elektromos szerszámkészlet, amelynél az akkumulátoros nyélre csavarhúzót, csiszolót vagy akár körfűrészt is rakhatunk? Ha mindezt a sok szerszámot külön-külön szeretnénk megvásárolni, félmillió forintnál is többet kell költenünk.

A készlet egyben viszont

csupán 120 ezer forint, de most, csak most – TESSÉK MEGKAPASZKODNI! – 10 ezer forintért a miénk lehet.

Ezt a nagyszerű szerszámkészletet a https://www.munchs.storxxx/ (a linket maszkoltuk) webhelyen árulják, Munchs All In One Combo néven. Sietni kell, mert limitált az elérhetősége, és egy vásárló maximum egy darab készletet vehet. Bezárt a gyár, azért ilyen olcsó – legalábbis a weboldal szerint.

Az első teendő, hogy a domaint ellenőrizzük.

A whois lekérdezés eredményéből rögtön kiderül, hogy igen fiatal weboldalról van szó, mindössze néhány hete regisztrálták. Méghozzá Kínában, egy Shao Luo nevő illető.

Már mindenképpen gyanús a dolog, de keressünk még rá magára a szerszámra is, hiszen feltételezhetően nem ezen az egyetlen weboldalon árulják ezt a készletet. Egy ilyen keresésből kiderülhet, hogy máshol mennyibe kerül, de akár arra is választ kapunk, hogy a korábbi vásárlóknak mi a véleményük a termékről.

A dolog azonban nem olyan egyszerű, mert a terméknek nincs rendes márkaneve vagy sorozatszáma, cikkszáma.

A Munchs All In One Combo a bolt nevét takarja, erre a keresőkifejezésre nem jön ki más találat. Elkezdünk tehát más módon – képek és kulcsszavak alapján – keresni, és néhány perc alatt rábukkanunk a DOER nevű start-up termékre, amelyre az Indiegogo és a Kickstarter közösségi oldalakon is zajlott egy-egy finanszírozási kampány. A dolog külön érdekessége, hogy a DOER-ből még csak prototípus létezik, a legelső darabok szállítását majd csak augusztusra ígéri a cég.

Mit csinált tehát Shao Luo barátunk?

Felment a Kickstarter oldalára, és kiválasztott egy neki tetsző kampányt. Letöltötte a képeket és ellopta a reklámvideót. Mindegyikről lephotoshoppolta a márkajelzést, a videót megvágta, hogy ne látszódjon az eredeti termék megnevezése. Aztán regisztrált egy domaint, majd felrántott egy weboldalt – ez hozzáértőnek, rutinból 1-2 napos munka.

Utána elkezdte hirdetni a terméket a Facebookon, és most várja, hogy sokan befizessék a 10 ezer forintokat.

A Facebook elrakja majd a bevételének egy részét a hirdetések megjelenítéséért cserébe, de az is megtörténhet, hogy Shao Luo úr a végén a közösségi oldalnak is tartozni fog némi pénzzel.

A weboldal pedig várhatóan néhány hét vagy hónap múlva nyomtalanul eltűnik.

A nagyon optimista forgatókönyv szerint a vásárlók kapnak majd valamit a pénzükért – esetleg a gyárból lopott mintadarabokat. Ennél azonban sokkal valószínűbb, hogy semmit sem kapnak, és mire megunják a várakozást, addigra a weboldal sem létezik majd.

Hogyan kerülhető el az átverés?

Mindenki szereti nyertesnek érezni magát, és örül, ha rendkívül nagy árengedményhez jut. De nincsenek csodák. Egy 120 ezer forintos terméket nem fognak az interneten keresztül árulni 90 százalékos árengedménnyel.

Nem kell informatikusnak lenni ahhoz, hogy kicsit körülnézzünk a termékkel kapcsolatban. Nincs cikkszám, márkanév. A termék nevére keresve a Google-ben nem találunk semmit. Nincsenek vásárlói visszajelzések, nincsenek YouTube tesztek.

Árulkodó, hogy a weboldal alján a Facebook, Instagram, Twitter linkek csak a közösségi oldalak főoldalára mutatnak, nincsenek a webshopnak valódi közösségi felületei.

Gyanakodjunk tehát, ha egy teljesen ismeretlen oldalról szeretnénk vásárolni akciós terméket, és nézzünk körül az interneten. Aki pedig ennél tovább szeretne menni, rákereshet a domainre egy whois adatbázisban, vagy megnézheti a weboldal kódját, amely jelen esetben tele van kínai megjegyzésekkel.

Befejezésül pedig íme, az igazi DOER szórakoztató reklámja:

Borítóképünk illusztráció