Kérésre elviszi a nevét a Marsra a holnap induló űrhajó

Kedves játékot talált ki a NASA: ha megadjuk a nevünket, az első emberek között lehetünk, akiknek a neve a Marsra ér.

A holnapi, csütörtöki fellövésre váró – remélhetően nem halasztva induló – amerikai űrhajó viszi el a Marsra azoknak a nevét, akik a Send Your Name to Mars oldalon regisztrálnak. Az egyszerű és gyors, angol vagy magyar nyelvű regisztráció után olyan beszállókártyát kapunk, mint amit a repülőtereken szoktak adni bejelentkezéskor.

A nevünk a Marsra kerül egy lézerrel írt chipen sok millió más földlakóéval együtt.

A szondával a vörös bolygóhoz februárban érkező Perseverance (Kitartás) marsjármű mellett az Ingenuity (Találékonyság) nevű helikopter is kutatni fogja az élet esetleges jeleit, vagy annak maradékait.

A járgányok a valahai élet nyomait kutatják, mintákat gyűjtenek. A misszió a tervek szerint egy marsi évig, azaz mintegy 687 földi napig tart majd.

Mostanság fellendült a forgalom az űrben: július 20-án elindult az el-Amal, az első arab Mars-expedíció. Az el-Amal hét hónap múlva éri el a vörös bolygót, ahol bolygó körüli pályára áll, és adatokat gyűjt a légkörről.

Egy hete, július 23-án startolt a kínaiak Tienven (Égi kérdések) elnevezésű hajója a Hosszú Menetelés-5 hordozórakéta segítségével. A kínai expedícióval az amerikaihoz hasonlóan egy rovert, vagyis mars-járművet, valamint egy orbitális pályán keringő szondát küldenek a Marsra.

Ráadásul a hírek szerint a NASA ezen a héten várja vissza a május 30-án fellőtt SpaceX legénységét. Mint ismert, a SpaceX útja a Nemzetközi Űrállomásra több okból is kiemelkedő jelentőségű volt: az Egyesült Államok 2011 óta nem szállított embereket az űrbe amerikai űrhajóval, ráadásul a misszió első ízben egy magáncég által fejlesztett járművel vált valóra.

Borítónkon a NASA grafikusának képe a tervezett Mars-utazás jöbőbeli űrhajósáról