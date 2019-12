Elkezdődött a „You” sorozat második évada: valós veszélyre figyelmeztet

A kiberbiztonsági szakember a zaklatóappok alábecsülésének veszélyeire hívja fel a figyelmet a Netflixen nemrég indult „You – You'll love me” (nálunk Te címen futó) sorozat kapcsán.

Aki nem ismerné a sztorit: a könyvesboltos Joe Goldberg teljesen a megszállottja lesz egyik vásárlójának, Guinevere Becknek, minden lehetséges módon kukkolja, zaklatja a lányt, végül pedig meg is öli. Ami a valóságban igazi rémálom lenne, az néhány nőnek ugyancsak megdobogtatta a szívét az első évadban. Pedig

a zaklatás komoly probléma, ami már a digitális térben is egyre jobban terjed.

Az úgynevezett stalkerware programok – az áldozat okostelefonjára titokban feltelepített kémprogramok, más néven zaklatóappok – lehetővé teszik, hogy valaki behatoljon egy másik személy magánéletébe.

A zaklatóappokat hivatalosan meg lehet vásárolni, használatuk pedig egyre nagyobb méreteket ölt: a Kaspersky elemzései szerint 2019. január és augusztus között

Magyarországon harmadával, 34%-kal nőtt a zaklatóappok feltelepítésére irányuló kísérletek száma.

David Emm, a Kaspersky vezető biztonsági kutatója így kommentálta a növekvő veszélyt:

„A zaklatóappok sokkal jobban elterjedtek, mint gondolnánk. Az ilyen app ugyanis a háttérben fut anélkül, hogy az érintett személy bármit is észrevenne belőle. A sikeres telepítést követően az elkövetők hozzáférhetnek az áldozattal kapcsolatos új információkhoz, a fotóihoz, a közösségi média fiókjaihoz, a tartózkodási helyéhez, hang- vagy videofelvételeihez – bizonyos esetekben akár valós időben is.

Ami egy izgalmas TV-sorozatban játszó jóképű színész esetében még akár rabul ejtő is lehet, az a való életben komoly probléma, és nagyon sok nő – valamint férfi – számára jelent valódi fenyegetést.”

Így védekezhet a magánember a zaklatóappok ellen:

• Blokkolja az ismeretlen forrásból származó programok telepítését az okostelefon beállításaiban. Ezt a készülék beállítások menüpontjában teheti meg.

• Soha ne adja meg az okostelefonja jelszavát vagy jelkódját másik személynek, még akkor sem, ha egyébként megbízik benne.

• Soha ne tároljon ismeretlen fájlokat vagy alkalmazásokat a készüléken, ezek ugyanis veszélyeztethetik az adatok biztonságát.

• Ha egy kapcsolata véget ért, azonnal változtassa meg minden készüléke minden biztonsági beállítását. Az exek ugyanis megpróbálkozhatnak a személyes adatok ellopásával, hogy aztán manipulálhassák a tulajdonosokat.

• Ellenőrizze a készüléken használt összes alkalmazást, hogy lássa, nem lettek-e gyanús programok feltelepítve engedély nélkül.

• Használjon megbízható biztonsági megoldást, például a Kaspersky Internet Security for Android szoftvert, amely azonnal értesíti a felhasználót, ha kereskedelmi kémprogramot próbálnak meg a készülékre feltelepíteni.

• A zaklatást elszenvedők vagy az ebben a témában segítséget keresők lépjenek kapcsolatba az illetékes szervezetekkel szakszerű támogatásért.

A zaklatóappok elleni összefogás munkába állt

A közelmúltban a „Coalition Against Stalkerware”, azaz az Összefogás a stalkerware programok ellen elnevezésű kezdeményezés keretében több partnerrel együttműködésbe kezdett a Kaspersky, hogy felhívják a figyelmet a zaklatóappok veszélyeire és segítséget nyújtsanak az érintetteknek.

A biztonsági cég mellett még kilenc másik elismert vállalat és szövetség: az Avira, az Electronic Frontier Foundation, a European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, a G DATA CyberDefense, a Malwarebytes, a National Network to End Domestic Violence, a NortonLifeLock, az Operation Safe Escape és a Weißer Ring is csatlakozott a „Coalition Against Stalkerware” elnevezésű kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy védelmet biztosítson a kémprogramok ellen.

Ez az új, globálisan aktív munkacsoport a tagok áldozatok segítése és a kiberbiztonság terén fennálló szakértelmét egyesítve kíván a lehető leghatékonyabb módon segítséget nyújtani a zaklatóappok áldozatainak.

Borítóképünkön Elizabeth Lail a You első évadjában