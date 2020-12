Kiderült a „nagy titok” a Föld körül keringő titokzatos objektumról

A Hawaiin lévő teleszkóp megfigyelései révén sikerült azonosítani az objektumot – közölte a NASA bolygókutató intézete, a kaliforniai Pasadenában lévő Jet Propulsion Laboratory szerdán.

Scientists confirm Near-Earth Object 2020 SO is, in fact, a 1960’s-Era Centaur rocket booster using orbit analysis from the Center for Near-Earth Object Studies @NASAJPL and new data from @NASA ’s Infrared Telescope Facility.

Szeptemberi észlelésekor aszteroidaként azonosították az égitestet, Paul Chodas, a NASA aszteroidaszakértője azonban azt gyanította, hogy

A leszállóegység belecsapódott a Holdba, a rakéta azonban elhaladt az égitest mellett és Nap körüli pályára állt űrszemétként.

Chodas sejtését Vishnu Reddy, az Arizonai Egyetem szakértője vezette kutatócsoport a hawaii infravörös teleszkóp segítségével igazolta.

Munkájuk nyomán nemcsak a titokzatos objektumot sikerült alaposabban megvizsgálni, hanem egy 1971 óta a Föld körül keringő másik Centaur rakétát is.

Az eredmény óriási csapatmunka eredménye. Végre sikerült megoldanunk a rejtélyt – mondta el Reddy.

A hivatalosan 2020 SO jelzésű, nagyjából 8 méteres objektumot szeptemberben észlelte egy hawaii teleszkóp. A méretei megegyeznek a Centauréval, amely kevesebb mint 10 méter hosszú és 3 méter átmérőjű lehet.

Chodas figyelmét egyebek között az keltette fel, hogy az objektum csaknem köralakú pályán kering a Nap körül, ami szokatlan az aszteroidáknál, valamint a kisbolygókra jellemzőnél kisebb sebességgel közelít a Föld felé.

In 1966 @NASA launched Surveyor 2 to the Moon. Over 50 years later, #PlanetaryDefense experts at @PanSTARRS1 and @NASAJPL detected what could be the upper stage of the rocket that carried Surveyor 2 off our planet: Learn more about this temporary visitor: https://t.co/zVV9P0rXyK pic.twitter.com/oAmEnbFcKd

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) November 12, 2020