Kiderült, mi volt a baj a Progreszsz teherűrhajó dokkolásakor

A Szojuz hordozórakéta védőpajzsának készítéséhez használt rossz minőségű gyanta miatt adódtak dokkolási problémák – közölte pénteken a Ria Novosztyi orosz űripari forrásokra hivatkozva.

Az illetékes úgy fogalmazott, hogy a Szojuz orrában elhelyezett kamerák kimerítő képet adnak arról, ami történt. Az esetet vizsgáló bizottság tisztázta, hogy

The low-quality resin used for inner sizing of the Soyuz rocket fairings led to the damage of antennas and elements of the Kurs system of the #ProgressMS16 cargo spacecraft, said the source. This was clearly seen on the rocketcams mounted on the fairing. https://t.co/4v4TG4jnWX pic.twitter.com/GlLWKygZ0p

