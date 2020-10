Kiugró SSD teljesítményt hoz a Samsung 980 Pro

A Samsung bemutatta a vállalat első PCIe 4.0 NVME SSD-jét, a játékra és kreatív feladatokra készült modellt.

Az új 980 PRO a professzionális felhasználóknak készült, akiknek nagyteljesítményű alkatrészekre van szükségük a munkaállomásukban, asztali gépükben vagy játékkonzoljukban.

A nagy mennyiségű adattal dolgozó alkalmazások kezelésére optimalizált 980 Pro

ideális a 4K vagy 8K minőségű tartalmakkal vagy részletes grafikájú játékokkal foglalkozó felhasználóknak.

Az SSD elemeit, így az egyedi Elpis kontrollert, a V-NAND és a DRAM modulokat is a Samsung szakemberei tervezték, az új modell teljesen ki tudja használni a PCIe 4.0-ban rejlő lehetőségeket. A 980 Pro szekvenciális olvasási és írási sebessége elérheti a 7.000- és 5.000 MB/s-ot is, a véletlenszerű sebességek pedig akár az 1.000K IOPS-t is, így az új eszköz kétszer gyorsabb, mint az átlagos PCIe 3.0 SSD-k és akár 12,7-szer gyorsabb a SATA SSD modelleknél.

A megnövelt teljesítmény mellett a 980 Pro kiemelkedő hőkezelési megoldásokkal is bővült, így az időtállósága tovább nőtt. A legtöbb nagyteljesítményű NVMe SSD külső rézbordázattal vezeti el a hőt, a Samsung 980 Pro kontrollerén azonban nikkelborítás található, az SSD hátulján pedig egy hőelvezető fólia felel a hatékony hőkezelésért. Ezek az egyedi megoldások teszik lehetővé a meghajtó kompakt és keskeny M.2 kialakítását. A Samsung Dinamikus Hőpajzs technológiájának köszönhetően az SSD hőmérséklete az optimális szinten marad, így a teljesítménye hosszú távon is állandó lesz.

Hazánkban a Samsung SSD 980 Pro 1TB, 500GB és 250 GB kapacitással 32 ezer 990 forintért érhető el október közepétől, az év végéig pedig egy újabb, 2TB-os modell is érkezik.

