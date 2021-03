„Magát művésznek érző” útitársakat keres az űrturista

Mezava Juszaku állja a SpaceX újgenerációs, újrahasználható rakétájával, a Starshippel történő utazás teljes költségét.

Eredeti terve az volt, hogy elismert művészeket hív meg vendégként az egyhetes űrutazásra. Új felhívásában – mint közölte – tágan értelmezi a művész fogalmát,

Az átformált projekt „a világ több emberének ad lehetőséget arra, hogy csatlakozzon. Minden ember, aki valami kreatívat csinál, művésznek nevezhető” – mondta Mezava, a Zozo Inc. online divatáruház alapítója.

Fontos ugyanakkor, hogy a jelentkezők úgy érezzék, az űrutazás kreatív tevékenységük határait szélesítheti, és végeredményben hozzájárul ahhoz, hogy „másoknak és a szélesebb társadalomnak” segíthessenek.

A kiválasztási folyamat első szakasza március 14-ig tart, a jelentkezőknek orvosi vizsgálaton kell átesniük, majd egy interjún Mezavával.

„Elon Musk azt mondja, nincs semmi probléma, és én hiszek neki” – mondta Mezava.

A SpaceX novemberben négy asztronautát szállított fel a Nemzetközi Űrállomásra (IS) a Falcon 9-es rakétán.

Mezava elmondta, egyelőre nincs kiképzés alatt, az várhatóan legfeljebb néhány hónapot vesz majd igénybe. Figyel ugyanakkor az alkoholfogyasztás mértékére, rendszeresen edz és hetente több órát foglalkozik a misszióval.

Get your FREE TICKET to the MOON!!

8 crew members wanted. Sign up today! 🚀🌍🌕 #dearMoon https://t.co/P0vEZ6k8Xg

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021