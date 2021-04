Nagyfelbontású monitorokkal készül a Samsung 2021-re

Az idei monitorkínálat ergonomikus kialakítású, nagyfelbontású készülékei teljesítményükkel ideálisak lehetnek munkahelyi vagy otthoni használatra is.

Az átalakuló üzleti vállalkozásoknak és a jövő felhasználóinak tervezett 12, nagyfelbontású monitor három sorozatban (S8, S7 és S6) kínál kiváló képminőséget és kényelmet.

Minden modell több mint 1 milliárd színt képes megjeleníteni, így a HDR 10 technológiával együtt látványos, élénk képek kerülhetnek a kijelzőre. A 178 fokos betekintési szögnek köszönhetően a monitorokon tisztán láthatók a legapróbb részletek is, így azok professzionális környezetben is remekül használhatók, mindegy milyen szögből nézik őket.

Az új készülékek

az iparágban az elsők között nyerték el az Intelligens szemkímélő tanúsítványt

a TUV Rheinland minősítőintézettől. Az Adaptív kép technológia a fényerő és a színhőmérséklet optimalizálásával automatikusan a felhasználók környezetéhez igazítja a képminőséget. Ezzel a megoldással a legtöbb helyiségben kényelmesebb lesz a monitorok használata és hosszabb használat esetén csökkenthető a szemek fáradása. A monitorok Szemkímélő módja csökkenti a kibocsátott kékfény mennyiségét, a Villódzásmentes mód pedig megakadályozza a képernyő zavaró villogását és szaggatását.

A Samsung 2021-es monitorai az Eco Saving Plus technológiának köszönhetően energiahatékonyságukért is elismerésben részesültek. Az Eco Saving Plus technológia a feketék fényerejének automatikus beállításával akár 10 százalékkal is csökkentheti az energiafogyasztást, miközben a látványos és élettel teli színek nem változnak.

S8: Kiemelkedő vizuális élmény és ergonomikus vonalak

Ez a nagyfelbontású monitorok csúcsmodellje: UHD felbontásra képes és 27-, valamint 32 colos méretekben érhető el. Az UHD támogatás és a több mint 1 milliárd szín mellett az S8 99 százalékos sRGB színskálát kínál a felhasználóknak.

Az S8 monitorok USB-C csatlakozón keresztül akár 10 Gbps sebességű adatátvitelre is képesek, az S80UA modell pedig akár 90 wattos töltést is támogat. A S8 készülékeken számos csatlakoztathatósági megoldás érhető el, az USB 3.0 és USB technológia sokoldalúvá és könnyen használhatóvá teszi a monitorokat.

A VESA kompatibilis Állítható magasságú talp segítségével a monitor könnyedén állítható, dönthető és több irányban forgatható is, így szinte bármilyen környezetben elhelyezhető. A keskeny fémtalp és a készülék az átlagosnál kevesebb helyet foglalnak el az íróasztalon, így a munkakörnyezet rendezett maradhat.

S7 és S6: Egyszerűség és hatékonyság

Az S7 széria az S8-hoz hasonlóan UHD felbontással érkezik 27- és 32 colos méretben, ultravékony talppal. A betekintési szög az S7 esetében is 178 fokos és a színek is megegyeznek a S8 modellel.

A közel kávamentes kialakítású, dönthető készülékek 34-, 32-, 27- és 24 colos méretben érhetők el, és a QHD (2.560×1.440) felbontás mellett a kép-a-képben (PIP) és PBP (Picture By Picture) módot is támogatják így kiváló társak a multitaskingban.

Az S60UA monitor a Daisy Chain technológiának köszönhetően alkalmas a többképernyős megjelenítésre, LAN kábel (RJ45 kompatibilis) segítségével pedig dokkolóállomássá is alakítható. A beépített LAN-indítás (Wake On LAN) funkcióval a csatlakoztatott számítógépek távolról is bekapcsolhatók, egy másik eszközről.

A 34 colos S65UA monitor Ultraszéles Quad HD (UWQHD) felbontást kínál, az 1000R íveltségnek köszönhetően pedig 21:9 képarány mellett még hatékonyabb munkavégzésre alkalmas. Az S6 sorozat állítható talpai nagymértékű személyre szabhatóságot tesznek lehetővé, a monitorok több irányban forgathatók és dönthetők.

Magyarországon május első hetétől kezdve válnak elérhetővé. Elsőként a 24 colos S6 és a 32 colos S7 érkezik, 107.200-, illetve 134.900 forintos ajánlott fogyasztói áron. Május harmadik hetében jelenik meg a 27 colos S6, a 27- és a 32 colos S8 monitor, 127.900-, 144.900-, illetve 154.900 forintos áron. Május negyedik hetében kiteljesedik az S6 család a 32 colos modellel, 144.900 forintos áron. A 27 colos S7 monitor a június 7-vel kezdődő héten lesz elérhető, 123.900 forintos ajánlott fogyasztói áron.