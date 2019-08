Világversenyt nyertek vakvezető robotkutyával a szegedi tanulók

Okosvárosban közlekedő vakvezető robotkutya megépítésével nyerték el a nemzetközi zsűri tetszését Dániában a szegedi diákok.

A World Robot Olympiad nevű, barátságos robot építő és programozó világversenyen arattak győzelmet.

Az aranyéremmel hazatérő nyolc- és kilencéves gyerekek még a saját korosztályukban is a legfiatalabbak közé tartoztak, ezért tanárnőjük különösen büszke azt elért eredményre – írja a Magyar Nemzet.

Nemrég rendezték meg a World Robot Olympiad (WRO) robotprogramozási verseny döntőjét a dániai Aarhusban, ahol 35 ország több mint 900, programozás és robotika iránt érdeklő fiatalja mérte össze tudását, több mint 150 csapatban. Bár az itthoni általános iskolai tantervekben egyelőre nem terjedt el széleskörűen a programozás oktatása (mint például Angliában, ahol ez már ötéves kortól mindenkinek kötelező), a legfiatalabb kategóriában mégis

egy magyar csapat lett a győztes.

A Manai Delal, Scurrah Linda és Kaszás Tamás alkotta háromfős csapat egy vakvezető robotkutyát álmodott és valósított meg, amelyik egy legóból épített okosvárosban közlekedik. A kutya megáll az akadályoknál, hangjelzést ad a vakoknak, és fényjelzéssel is felhívja a körülötte lévők figyelmét az általa vezetett vak kislányra.

Aranyérmet szereztek

– Idén először vettünk részt a versenyen, én magam is májusban ismerkedtem meg a WeDo programmal, amellyel a gyerekek dolgoztak. A robotkutya ötlete az egyik kislány, Delal fejé­ben született meg, és hónapokig tartó kemény munka várt a csapatra, mire sikerült létrehozniuk abban a formában, ahogy végül a versenyen bemutatták – mondta el a magyar diá­kokat felkészítő Özvegy Judit, aki a Szegedi Tudományegyetem fenntartásában működő SZTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa.

Kiemelte: iskolájuk három tanulója a 8 és 12 év közötti kategóriá­ban versenyzett, így a maguk nyolc, illetve kilenc évével még a saját korcsoportjukban is a legkisebbek közé tartoztak, ennek ellenére a zsűriben voltak olyan szakemberek, akik szerint a csapat munkája az idősebbek között is bőven megállta volna a helyét. – Rengeteg támogatást kaptunk az iskola vezetésétől és a szülőktől, a gyerekek pedig rendkívül kreatívak és szorgalmasak voltak, arról nem beszélve, hogy a nemzetközi zsűri előtt angol nyelven kellett bemutatniuk az alkotásukat, és válaszolniuk is kellett a bírók kérdései­re.

Takarítórobot és egy hópárduc

Az, hogy ki mit épít, ebben a kategóriában teljesen a gyerekek fantáziájára volt bízva, pedagógiai szempontból ez előnyösebb is szerintem, mintha megadott paraméterek alapján kellett volna programozniuk – mesélte a tanárnő, aki szerint nagyon fontos, hogy játékos formában, a gyerekekhez közel álló témákban minél szélesebb körben jelenjen meg a közoktatásban a programozás.

A magyar csapat mögött egyébként második helyen német, harmadik helyen pedig kínai tanulók végeztek. Előbbiek egy szelektív hulladékgyűjtő takarítórobotot alkottak, míg a távol-keleti diákok egy robothópárduccal modellezték a hegyvidéki életmód kihívásait. A győztes kisdiákok mellett több magyar csapat is indult, főleg az idősebb korcsoportokban, amelyek szintén dobogós vagy top 10-es helyezéseket értek el.

A robotikaverseny célja, hogy a fiatalokat közelebb hozza a természettudományos ismeretekhez, tantárgyakhoz, és ösztönözze őket a mérnöki, informatikai szakma választására. A csapatok Lego Mindstorms elemekből építették meg a robotokat, de versenykategóriától függően egyéb vezérlő, építőanyag vagy programozási nyelv használata is megengedett volt.

Borítóképünk illusztráció, nem a versenyen készült robotot ábrázolja (Fotó: Shutterstock)