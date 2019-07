Pucér képeivel zsarolták meg a Disney hercegnőt

Az apropóul szolgáló hír főszereplője a Disney hercegnőként is emlegetett csinos és fiatal színésznő, Bella Thorne. Nem ő az első, s vélhetően nem is az utolsó, akit intim fotók közzétételével fenyegetnek meg.

A karrierjét gyerekszínészként kezdő huszonegy éves sztár a Disney Channel-en vált ismertté (többek között az Indul a risza! című sorozatban), majd felnőttként több tiniknek szóló filmdrámában és horrorfilmben játszott.

My book has been number one for so long it’s about to come out!! Read it! Only 15 DOLLARS RIGHT NOW https://t.co/hjoNpIK0UE pic.twitter.com/xnxXJ1PqdI

— BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) 2019. június 15.