Továbbra sem lassul a technológiai fejlődés üteme

Számítások szerint 2023-ra 49 milliárd eszköz csatlakozik az internethez.

Egyes előrejelzésekkel ellentétben a század harmadik évtizedébe lépve sem lassul a technológiai fejlődés üteme.

49 milliárd eszköz csatlakozik három éven belül a világhálóhoz és számos új technológia megjelenésére, illetve elterjedésére is lehet számítani a következő évtizedben: például

a virtuális és a kiterjesztett valóságtól kezdve a mesterséges intelligencián (AI), az 5G technológián át az autonóm járművek fejlődéséig.

A Cisco Magyarország MTI-hez eljuttatott közleménye idézi Dalos Ottót, a cég ügyvezető igazgatóját, aki szerint bár egyetlen cég sem tudja tökéletesen megjósolni a jövőt, az nagyon valószínű, hogy a korábbi években jelzett trendek, mint például a mobilkommunikáció fejlődése, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás vagy a multicloud továbbra is meghatározóak lesznek.

Úgy vélte, mivel az alkalmazások következő generációi messze meghaladják majd a jelenlegi infrastruktúra lehetőségeit, az internetes hálózatot gyorsabbá, gazdaságosabbá, egyszerűbbé és biztonságosabbá kell tenni.

Napjainkra a digitális szolgáltatások használata magától értetődővé, egyfajta automatizmussá vált az emberek többségének, akik az egyszerűséget, a felhasználói élményt keresik, és a vásárlók ezek alapján döntenek arról, hogy felvegyék-e egy vállalattal a kapcsolatot.

Az úgynevezett digitális reflex meghatározó lett

Ezt az is mutatja, hogy míg a fogyasztók korábban tudatos mérlegelést követően döntöttek arról, hogy egy feladat vagy tevékenység elvégzéséhez digitális szolgáltatást vesznek-e igénybe, addig mára a válaszadók döntő többsége, 71 százaléka úgy véli, hogy a digitális szolgáltatások igénybevétele szinte ösztönössé vált a mindennapi életben.

Az AppDynamics legfrissebb kutatása szerint

az emberek gyorsan elfordulnak azoktól a márkáktól, amelyek alkalmazásaival nincs jó tapasztalatuk.

Ha a digitális szolgáltatás nem működik megfelelően, a fogyasztók fele szinte azonnal a versenytársak felé fordul, és akár aktívan is megpróbál másokat lebeszélni egy szolgáltatás vagy márka használatáról (63 százalék) anélkül, hogy esélyt adnának a vállalkozásnak a korrekcióra.

A vállalkozásoknak így a következő években kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy

a fogyasztók nem tolerálják, sőt büntetik a bonyolult, lassú és átlagos digitális élményt.

Ezért az alkalmazásokhoz kapcsolódó valós idejű adatelemzés, a szűk keresztmetszetek megtalálása és az azonnali beavatkozás kritikus fontosságú tényezők lesznek.

Többet árthat a kibercsalás, mint a természeti katasztrófa

Az előrejelzés szerint a kiberbűnözés is egyre gyakoribb lesz, s olyan tempóban növekszik, hogy az általa okozott kár háromszorosan is meghaladhatja a természeti katasztrófák okozta károkat. Így a biztonság iránti igény is egyre nagyobb lesz, miközben a reaktív biztonság – amely csak akkor foglalkozik a problémákkal, amikor azok már hatással vannak a rendszerekre – már egyre kevésbé lesz elegendő a kritikus helyzetek kezelésére.

Ezért a szervezetek senkiben és semmiben sem bíznak a hálózatukon belül és azon kívül. Az incidensek megelőzése érdekében pedig csak a jogosult, megbízható felhasználók, eszközök és munkafolyamatok kapnak hozzáférést a rendszerekhez – a felhasználói élmény csökkenése nélkül.

A biztonság másik trendje a fenyegetésvadászat lesz

Míg a hagyományos biztonsági modellek általában akkor reagálnak a riasztásokra, miután felismerték a potenciálisan káros tevékenységeket, a Threat Hunting a még ismeretlen fenyegetéseket figyeli, elemzi annak érdekében, hogy az új rosszindulatú programokat és a sebezhetőségeket még időben felfedezzék.

A Cisco szerint a következő években a tehetséggondozás és a jól képzett szakemberek hiánya továbbra is az első számú kihívás lesz az informatikai vezetők számára. A Cisco egyik felmérésében, amelyben világszerte 600 informatikai és üzleti döntéshozót kérdezett meg, a válaszadók 93 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a szakemberhiány jelentősen lassítja vállalatuk digitális átalakulását. A legkeresettebb szakterületek köre is jelentős változáson megy keresztül. Nem meglepő, hogy az olyan szaktudás iránt, mint az adattudomány és az AI, továbbra is nő az igény.