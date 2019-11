Valóságos innovációs díjeső hullott a Samsungra

A koreai óriásvállalat 46 új termékinnovációs megoldását ismerték el a CES 2020 Innovációs Díjával.

Három termék a Legjobb Innováció díjat nyerte el kategóriájában. A nívós elismerés a legújabb technológiával rendelkező, kiemelkedő formatervezésű és egyedi kialakítású termékeket és szolgáltatásokat tünteti ki.

Ebben az évben a vállalat díjnyertes megoldásai között több termékkategória is megtalálható, ezek a kijelzők, a gaming, a szoftverek és mobilalkalmazások, a beágyazottt technológiák, a technológiák egy jobb világért (Tech for a Better World), a fenntarthatósági megoldások, az otthoni audiovizuális eszközök és kiegészítők, a számítógépes hardverek, az egészség és wellness, fitness eszközök, a sport és biotechnológia, a viselhető okoseszközök, a mobileszközök és kiegészítők, a számítógépes kiegészítők, valamint a háztartási gépek és okosotthon megoldások.

Az alábbiak érdemelték ki a CES Innovációs Díjat:

Galaxy Fold

A Galaxy Fold olyan kihajtható eszköz, amely teljesen új termékkategóriát hozott létre. A készülék 7,3 colos Infinity Flex Display, határtalan hajlított kijelzőjét összecsukva egy kompakt okostelefonná alakul a 4,6 colos külső képernyőnek köszönhetően, ezzel a felhasználók az okostelefonok és a tabletek legjobb funkcióit is használhatják egy készülékben.

Galaxy Note10+ 5G

A csúcskészüléket arra tervezték, hogy a felhasználók kihasználhassák az 5G hálózatok teljes erejét, legyen szó akár nagyfelbontású videók streameléséről, élethű grafikájú játékokról vagy hatékony munkavégzésről. A mobilt továbbfejlesztett S Pennel, a professzionális kamerával és kiemelkedő hardverrel látták el.

Galaxy Note10 / 10+

A sorozat különleges kijelzőjével, a továbbfejlesztett S Pennel, a professzionális kamerával és a kiemelkedő hardverrel büszkélkedik.

Galaxy S10 5G

A gyártó első 5G képes csúcstelefonja, a Galaxy S10 5G kiemelkedő élményt nyújt a felhasználók által leginkább fontosnak tartott területeken: a kijelző minőségében, a kamera kialakításban és a teljesítményben, mindezt akár szupergyors 5G hálózaton keresztül. Az 5G által nyújtott előnyök kihasználásához a Galaxy S10 5G az S-sorozat történetében a legnagyobb, 6,7 colos Dinamikus Amoled kijelzővel érkezik.

A készülék 3D Mélységérzékelővel ellátott kamerarendszere lenyűgöző elmosott hátterű videók elkészítését teszi lehetővé. A 4500 mAh kapacitású akkumulátorral pedig több órányi játék és streamelés is könnyedén lehetséges.

Galaxy A50

A Samsung Galaxy A50 elérhető áron kínálja mindazt, amire egy felhasználónak ma szüksége lehet. Fejlett hardverével és prémium funkcióival a Galaxy A50 okostelefont a mindennapi életre tervezték.

Watch Active2

A Galaxy Watch Active2 a Samsung legújabb okosórája, amely az egészség és „jóllét” teljes körű támogatása mellett személyre szabható kiegészítőként is kiváló. A Samsung Health alkalmazással a középpontban, a Galaxy Watch Active2 részletes információkkal látja el viselőjét többek között a fittségéről, az alvási szokásairól, vagy akár a stressz-szintjéről.

Samsung 30.72TB PCIe Gen4 NVMe SSD

A 30.72TB PM1733 az iparág egyik leggyorsabb és legnagyobb kapacitású szilárdtest meghajtója, amely biztosítja a megfelelő infrastruktúrát az internet és Big Data felhasználók számára az adatelemzés, az AI alapú elemzések és az IoT gyorsan fejlődő világában.

Samsung Global Goals Applikáció

A Samsung és az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) együttműködésében fejlesztett applikáció egyszerre edukációs eszköz és az adományozásra használható platform, amelyen keresztül a világ legnagyobb kihívásaira keresett megoldásokat támogathatják a felhasználók. Az alkalmazásban információk érhetők el a Globális Célokról, illetve az egyes célok hátteréről és témáiról.

A Global Goals applikáción keresztül a felhasználók kétféleképpen is adományozhatnak pénzt a Globális Célok megvalósítására. Lehetőség van az appon keresztül közvetlenül támogatni a UNDP-t, illetve az appban megjelenő reklámokra kattintva a bevételek 100 százaléka az ENSZ-hez kerül.

Borítóképünkön D. J. Koh, a Samsung Electronics mobil üzletág vezetõje bemutatja a Galaxy Foldot San Franciscóban. (Fotó: MTI/ EPA)