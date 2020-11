MCS FIFA 21 – A harmadik fordulók után többen továbbjutottak

Mindkét konzolon potyogtak a gólok, és bár volt szoros találkozó, több csoportban egyesek mégis kiharcolták a továbbjutásukat.

A Megyék Csatája FIFA 21 csoportköreiben nem fukarkodnak a gólokkal, és igazából mindkét konzolon többször is megrezegtetik a hálókat a meccsek során. Volt jó néhány nagyon nagy arányú győzelem és egyoldalú találkozó, mégis akadt azért végletekig kiélezett összecsapás, sőt néhány esetben összejött a fordítás is.

A pontszerzések után pedig néhány csoportban már kialakult, hogy ki vagy kik azok, akik a harmadik játéknapot követően kiharcolták a playoff részvételt. Van még azért hátra jó néhány meccs, de néhányan már most lefoglalták a helyüket a rájátszásban. Ez történt a csoportkörök harmadik játéknapján!

Megyék Csatája FIFA 21 PS4 3. forduló eredmények

Jászsági Lovas Vitézek vs Békési Oroszlánok

tooFrez_x10 (7:1 | 4:1) huni0605

Ez a meccs gyakorlatilag arról szólt, hogy huni életben tudja-e tartani a reményeit vagy sem a továbbjutásra. TooFrez igazából végül gond nélkül intézte el ellenfelét, és nem csak hibátlan mérleggel rendelkezik, de három játéknap után a 18 pontjának köszönhetően tovább is jutott a rájátszásba.

Győri Ezüst Páncélosok vs Zalai Íjászok

Leves (1:4 | 2:4) GrislyJam22

GrislyJam22 szintén nem talált még legyőzőre, és Levesnek is nagyon kellettek a pontok, végül azonban csak gólokig jutott, de nem igazán tudta megszorongatni az immáron továbbjutó ellenfelét.

Csongrádi Turulok vs Bács-Kiskun Betyárok

EndLine03 (3:0 | 3:0) mokosg

Ez egy nagy csata volt egy régi harcossal a fedélzeten, viszont Endline ellentmondást nem tűrően szórta a gólokat és zárkózott fel a csoport éllovasához. Mokos folyamatosan próbálkozott, de nem igazán sikerült kreatívan támadnia, így végül a kettős vereség eldöntötte, hogy búcsúzik a további küzdelmektől.

Győri Ezüst Páncélosok vs Vas Megyei Struccok

Leves (3:2 | 4:0) Bazsi

Az első meccs nagyon szorosra sikeredett, pedig mindkettejüknek kellett a pont, végül Leves azonban be tudta húzni a meccset. A másodikban már sokkal könnyebben törte fel Bazsi védelmét és nagyobb arányú győzelmet aratva fontos 3 pontot zsebelt be.

Csongrádi Turulok vs Tolnai Hercegek

EndLine03 (2:1 | 1:3) HorvathG_

Az éllovas ellen Endline egy fantasztikus győzelmet aratott, és ezzel pontban beérte nemezisét, azonban a visszavágón HorvathG_ megmutatta, hogy nem akarja kiengedni a kezéből az első helyet és magabiztos diadallal újra átvette a vezetést. A két játékos egyébként továbbjutott a csoportjából.

Bács-Kiskun Betyárok vs Somogyi Sasok

mokosg (1:3 | 4:4) gyurma

Mindkét játékos már csak a matematikai esélyeiben bízhatott, és bár gyurma elkezdte a pontgyűjtést, de a második meccsen történt pazar döntetlen mindkét játékos vesztét okozta, egyik sem harcolhatja már ki a playoff részvételt emiatt.

Budapesti Griffek vs Nógrádi Tollas Vitézek

JordanBeast15 (2:1 | 2:1) Tocska

JordanBeastnek mindenképpen volt mit javítania az első napos dupla döntetlen után. Tocska viszont egy nehéz és kellemetlen ellenfélnek bizonyult, bár a legtöbb energiáját felemésztette a védekezés, és végül a Griffeket képviselő, végső győzelemre esélyes Beni felőrölte őt és két győzelemmel felzárkózott az elithez.

Nógrádi Tollas Vitézek vs Pesti Arany Oroszlánok

Tocska (0:2 | 2:4) RozsaGergo

Tocskának így maradt az utolsó párharc a harmadik játéknapon, de itt sem tudott többet kihozni magából, bár a második meccsen már 2:0-ára is vezetett, végül Gergő megtáltosodott és a fordítás mellett egy magabiztos győzelmet aratott, nagy lépést téve a továbbjutás felé.

FIFA 21 Xbox 3. forduló eredmények

Csongrádi Turulok vs Tolnai Hercegek

ManlyDan (2:0 | 3:0) Mogyi

A csoportelsőségért küzdve a két 6 pontos játékos találkozott egymással, de meglehetősen könnyedén eldőlt melyikük léphet el a másiktól. ManlyDan gyakorlatilag gond nélkül besöpörte mindkét győzelmet, és még csak gólt sem kapott ezen a napon. Ebben a csoportban található a két 100%-os játékos közül mindkettő, és az egyik ManlyDan.

Békési Oroszlánok vs Borsodi Sólymok

LszL22 (1:3 | 0:5) zsolo

Zsolo nem akarta a véletlenre bízni a pontjai gyarapítását, és nagyon komoly erőfölénnyel behúzta mindkét meccset, ezzel pedig már 15 pontnál jár, így elmondható, hogy több, mint valószínű, a Keleti csoportból ő lesz az egyik továbbjutó.

Budapesti Griffek vs Hevesi Gólyák

Gabinho (7:2 | 6:3) SyGery

Gabinho feledtette a nyitófordulóban összehozott vereségét, és gond nélkül tömte ki ellenfelét, aki bár a második meccsen jobban kapaszkodott, de nem maradt esélye a pontszerzésre.

Veszpémi Várvédők vs Vas Megyei Struccok

zsoleszjr00 (2:1 | 2:2) Maresz

Ez volt a nap legszorosabb párharca, a két játékos nagyon egy szinten volt. Az első meccsen egyetlen gól göntött a három pont sorsáról, míg a visszavágón nem bírtak egymással a felek.

Hajdúsági Sárkányok vs Jászsági Lovas Vitézek

DavidHDGamer (1:6 | 0:1) YaW

Nagyon kettős volt ez a találkozó, hiszen az első meccsen YaW sima kiütéses diadalt hozott össze, a második meccsen viszont végig partyban volt egymással a két játékos. Egy gólt viszont talált YaW és ezzel, mint később kiderült az újabb 3 pontot is megkaparintotta.

Bács-Kiskun Betyárok vs Somogyi Sasok

Sero (1:0 | 4:2) borospeter23

Sero a másik hibátlan játékos, bár az odavágón nem sokon múlt, hogy ez másként kerüljön be az MCS történelemkönyvébe. Borospeter jól és összeszedetten játszott, a kaput azonban nem tudta bevenni, nem úgy a második meccsen. Pechére ott viszont már Seronál is kinyílt a gólcsap és négyet vágva szerzett újabb 3 pontot, ezzel valószínűleg tovább is jutott.

Győri Ezüst Páncélosok vs Zalai Íjászok

RVNS Boresz (5:0 | 2:2) vakond9127

Boresz az első meccsen óriási lendülettel játszott, és nem volt kérdés ki nyeri a meccset. A visszavágóra viszont vakond, csak úgy, mint eddig, nagyon felszívta magát, és abszolút felzárkózott ellenfeléhez skillben. Ez az erőfeszítés 1-1 pontot jelentett a feleknek.

Nógrádi Tollas Vitézek vs Komáromi Ezüst Vitézek

KeltaiDorian17 (1:6 | 0:0) B3rti11

B3rti11 talán a legjobb formájában lépett pályára az első meccsen, egymás után lövöldözte a gólokat, és Dorian csak a végén tudott szépíteni. Aztán a visszavágón volt mindkét játékosnak helyzete, a tempó visszaesett és szépen elcsordogált a 90 perc. Lejátszották a verseny első gólnélküli döntetlenét és osztozkodtak a ponton.

A FIFA 21 csoportkörök november 27-én 17:30-tól folytatódnak, a közvetítésért látogassatok el a Megyék Csatája Facebook oldalára. További részleteket a versenyről a megyekcsataja.hu oldalán tudhattok meg!