A Krista van der Linde, a Leopardseals.org szervezet munkatársa vezette vizsgálat során cápamaradványokat találtak leopárdfókák ürülékében, valamint egyértelmű sérüléseket fókák testén, melyek a cápákkal vívott harcra utalnak. A fókák tehát vadászhattak a cápákra, nem pedig a maradványaikból fogyasztottak - írja a The Guardian.

A szakértőket meglepetésként érte, hogy a cápák is szerepelnek a fókák étlapján.

"Ekkor azonban elefánthalakat és ausztrál szellemhalakat is találtunk, amelyeket szintén leopárdfókák vadásztak le. Ezeknek a halaknak erős gerincük van, hogy megvédjék magukat a ragadozóktól, és a fókák is kaptak sebeket, időnként hatalmas tüskéket is az arcukba. Az egyik leopárdnak legalább 14 sérülése volt" - mondta Krista van der Linde.

A kutató szerint nem tudni biztosan, miért vadásznak a fókák cápákra, hiszen ez nagy kockázattal jár. Van der Linde úgy véli, a bennük lévő tápanyag lehet annyira vonzó számukra.

A Leopardseals.org szervezetet Van der Linde és Ingrid Visser orkaszakértő hívta életre a fókák kutatása, vizsgálata és jobb megértése érdekében. A világ legnagyobb kollekciójával rendelkeznek leopárdfóka-ürülékből, amit önkéntesek gyűjtöttek össze a partvidékek mentén, hogy így még többet tudjanak meg a ritka állatokról.A leopárdfókákról eddig is ismert volt, hogy csúcsragadozók, pingvinekkel és más fókákkal táplálkoznak, de ez az első alkalom, hogy cápavadászatra utaló nyomokat találtak a szakértők.

Ezek az állatok eredetileg az Antarktiszról érkeztek Új-Zélandra, jelenlétük egyre általánosabbá vált az ország vizeiben. A kutatók azt próbálják meghatározni, hogy ez új jelenség-e, vagy csak a gyakoribb észlelés kelti azt az illúziót, hogy több állat van a régióban.

Az étrendjükről szerzett új információ felveti azt a kérdést, hogy a fókák a változatosabb táplálék miatt érkeznek-e Új-Zélandra, és hogy a klímaváltozás hatással lehet-e a délebbre fekvő élelemforrásokra.

Borítókép: Shutterstock