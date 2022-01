Az ünnepi időszakban a biztonságos hazai vérkészlet fenntartása érdekében véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat.

A folyamatos vérellátás érdekében vérellátó intézményeink karácsony előtt, és a karácsonyt követő munkanapokon is nyitva tartanak. Aki teheti, ezekben a napokban is segítsen, hiszen a gyógyulásukra váró betegek is számítanak a véradókra - közölte a szolgálat.

Mint írták, december 13. és 23. között szaloncukorral, míg december 27. és 31. között szerencsehozó lencsével ajándékozzák meg a véradókat.

A véradási helyszínekről és időpontokról a www.ovsz.hu/ver/veradasok címen lehet tájékozódni.

Borítókép: Férfi vért ad a civileknek szóló véradáson a Miniszterelnökség Báthory utcai épületében, az Országos Vérellátó Szolgálat egyik átmeneti véradópontján 2021. március 23-án.