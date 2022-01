A bélyeget a Magyar Posta Zrt. a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca támogatásával, a budapesti Kínai Nagykövetséggel, valamint a Budapesti Kínai Kulturális Központtal közösen kedden bocsátotta forgalomba – tudatta a Magyar Posta Zrt. kedden.

A közleményben felidézik,

a kínai horoszkóp szerint a soron következő, február 1-je és 2023. január 21. közötti időszak a Tigris éve, amelyről a hiedelmek úgy tartják, hogy a magabiztosság, a hirtelen váltások, az előre elrendelt dolgok és az újdonság éve, amelyben a lelkesedés és a dinamizmus úrrá lesz a viszontagságokon.

A bélyegképen két tigris látható, kör alakban. Ez az elrendezés a Yin és Yang, vagyis az élet árnyas és napos oldalát, a nehézségeket és sikereket jelképezi, amelyek csak egymást kiegészítve alkothatnak kerek egészet - olvasható a közleményben.

A különleges bélyegekhez boríték is készült Forrás: Magyar Posta

Mint írják, a bélyegkisívhez tartozó alkalmi borítékon és bélyegzőn további tigrismotívumok láthatók. A kínai kultúrában is fontos szerepet töltenek be a színek. A Tigris éve bélyegen a vörös és a sárga dominál. A vörös a szerencsét és a boldogságot, a sárga pedig a jólétet és a bőséget is jelképezi.

A tájékoztatás szerint a Magyar Posta 2014 óta, immár 9. alkalommal bocsát ki az adott év szerinti kínai horoszkóp témájában bélyeget, ami a kezdetek óta nagy népszerűségnek örvend. A kibocsátást most is a Holdújév kezdetéhez igazította a Magyar Posta Zrt.

A bélyegújdonság Szajkó Berta Ágnes grafikusművész alkotása. A kisív 20 000 példányban az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült és keddtől kapható az elsőnapi postákon, a Filapostán. A bélyeg a Magyar Posta internetes áruházában is megrendelhető - áll az összegzésben.