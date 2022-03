Szerdán és csütörtökön rendezik meg tizenhét nemzet - köztük Magyarország - csapatainak részvételével a budapesti Hungexpón a világ legrangosabb szakácsversenyeként számon tartott Bocuse d'Or európai kontinensdöntőjét.



Budapest 2016-ban már megrendezhette a szakácsverseny európai döntőjét, akkor Széll Tamás vezetésével Magyarország az első helyen végzett. A Bocuse d'Or Europe történetében először Budapest adhat otthont másodszor is a finálénak.

Idén a magyar versenyző Dalnoki Bence, a Michelin-csillagos Stand Étterem sous chefje lesz, commis-ja (segédje) pedig Nyikos Patrik. Széll Tamás coachként segíti a csapatot, melynek elnöke Szulló Szabina, így ő képviseli majd Magyarországot a nemzetközi zsűriben.



A kontinensdöntőkből 24 csapat, ezek közül 10 európai induló jut a Bocuse d'Or 2023-as, lyoni világdöntőjébe.



Az európai mezőnyből Olaszország már korábban visszalépett, Oroszország és Ukrajna pedig a jelenlegi háborús helyzetben nem tud elindulni. Lettország és Szlovákia először vesz részt a megmérettetésen.

A verseny első, szerdai napján sorrendben Lengyelország, Észtország, Dánia, Franciaország, Szlovákia, Svájc, Izland és Belgium csapatai versenyeznek, majd csütörtökön Finnország, Spanyolország, Magyarország, Hollandia, Nagy-Britannia, Lettország, Norvégia, Törökország és Svédország képviselői következnek.



A hagyományoknak megfelelően a csapatoknak két ételt kell készíteniük a verseny során.



Az idei tányértéma alapja három kézműves módon termesztett, magyar burgonyafajta, a Coronada, az Anuschka és a Madison lesz, a hústál témája pedig a magyar konyha egy másik jellegzetes alapanyaga, az őzhús, konkrétan az őzgerinc és az őzcomb lesz. Ezt a fogást háromféle körettel kell tálalni, az egyiknek tartalmaznia kell tejfölt és túrót is.

Minden csapatnak 5 óra 35 perc áll rendelkezésére a versenyfogások elkészítésére, miközben ügyelniük kell a konyhai tisztaságra és a pazarlás elkerülésére is, hiszen mindezeket - a szabályok pontos betartásával együtt - külön, konyhai zsűri ellenőrzi.



A Bocuse d'Or kontinensdöntőjét ezúttal is a Sirha Budapest nemzetközi gasztronómiai szakkiállítás keretében rendezik meg, amelyre 18 országból 300 kiállító érkezett idén.

A Sirha során más gasztronómiai rendezvényekre is sor kerül, többek között a Sirha Budapest Desszert Versenyre, a Közétkeztetési Szakácsversenyre, az Innovációs Termékversenyre, a Pataki János cukrászati emlékversenyre és a Sirha Coffee Challenge-re.



Idén először mutatkozik be hangsúlyosan a magyar bortermelés is a szakkiállításon, az Agrármarketing Centrum ugyanis a Sirha Budapesten rendezi meg a Hungarian Wine Summitot, száz nemzetközi borszakember meghívásával. A Sirhán nyolcvan-kilencven magyar borászat kap bemutatkozási lehetőséget sétálókóstoló keretében, emellett tokaji bor- és pezsgőbárral, valamint a fontosabb szőlőfajtákat és borstílusokat bemutató mesterkurzusokkal várják a látogatókat.

Borítókép: Huszár Tibor, a Fenyves Szálloda és Konferenciaközpont séfje a Bocuse d'Or szakácsverseny magyarországi döntőjében a Sirha Budapest 2020 Nemzetközi Élelmiszeripari és a HoReCa szakkiállításon a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban 2020. február 5-én.