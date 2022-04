Mintegy 3800 éve egy hatalmas, 9,5-es erősségű földrengés és annak nyomán 20 métert is elérő szökőár sújthatta a chilei Atacama-sivatagot, a világ legszárazabb területét - állítják chilei tudósok.



A "megaföldrengést" és a vele járó 15-20 méteres hullámokat a Nazca és a Dél-amerikai tektonikai lemezek összeütközése váltotta ki - vélik a Chilei Egyetem kutatói, akik a Science Advances című tudományos folyóiratban publikálták szerdán kutatásuk eredményét.



A kutatók több olyan ősi partszakaszt is azonosítottak Chile északi tengerpartja mentén, amely 4-7 méterrel magasabban fekszik a jelenlegi tengerszintnél. A tudósok szerint e magasban lévő "paleostrandok" nem keletkezhettek a tengerszint évezredek alatt végbement változásával, hanem csakis erős földrengések okozta tektonikai mozgások következtében.



A tanulmány vezető szerzője, Gabriel Easton szerint az észak-chilei veszély- és kockázatelemzéseknél figyelembe kell venni ilyen nagyerejű földrengések lehetőségét is.



A kutatók azt feltételezik, hogy a 3800 éve történt természeti csapás nagyon sok ember halálát okozta, vagy tömegeket késztetett arra, hogy más vidékekre vándoroljon.



Az egyetem tudósai hét éven át kutatták a témát, hogy megtudják, milyen sűrűn sújtották a térséget hasonló katasztrófák az ősidőkben.



A csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekvő Chilét története folyamán számos alkalommal sújtotta pusztító földrengés, legutóbb 2010-ben okozta emberek százainak halálát egy 8,8-es erősségű földrengés.