A minisztérium pénteki közleménye szerint a Kerékpárral 7 határon át pályázat első kiírása 5 millió forintos keretösszeggel kilenc esemény létrejöttét segítette 2015-ben. A 2019-es felhívás már 23 millió forinttal járult hozzá hatvanhat túra szervezési költségeihez. A járványhelyzet okozta kétéves szünet után újjáélesztett programsorozat a szomszédos országokkal és magyarlakta területeikkel fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítését célozza. A rekordösszegű támogatás a biztonságos közlekedésre nevelést, a gyakorlati kerékpár-használati ismeretek megszerzését, a csoportos kerékpározás kultúrájának terjedését is ösztönzi.

A hazai és határon túli egyesületek, alapítványok, önkormányzatok vagy intézményeik áprilisban nyújthatták be pályázataikat. A nyerteseket napokon belül értesítik a támogatási döntésekről. Az október végéig lezajló kerékpártúrák után szakmai beszámoló és utólagos elszámolás alapján fizetik majd ki a szervezőnként 200-500 ezer forintot.

A rendezvények több bejáratott útvonalat is kínálnak a bringás természetjáróknak, ezek közé tartozik a Harkáról Liszt Ferenc doborjáni szülőházához vezető vagy a Kiskunhalas-Szabadka túra. Bőven akad példa hosszabb kalandokra is, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét és Dél-Szlovákiát összesen 600 kilométernyi csillagtúrákon járhatják be a vállalkozó kedvűek. A Gömör-vidéken és a Bodrogközben három-három nap alatt barangolhatók be középkori templomok, várak, kastélyok, múzeumok. Kecskeméti iskolások egészen Aradig tekernek, egy Almáskamarástól Debrecenig tartó túrán a tandembicikliket vezetők hátul ülő látássérült párjukkal igyekeznek szóban megosztani a tájak, látványosságok nyújtotta élményt.

Vitézy Dávid, a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedési államtitkára elmondta: "a biciklizést a minden korosztály számára biztonságos közlekedést garantáló hálózatfejlesztésekkel is igyekszünk népszerűsíteni. A kormány 2030-ra 15 ezer kilométerre növeli a kiépített és kijelölt kerékpáros útvonalak összes hosszát Magyarországon. Folyamatosan újítjuk meg a balatoni bringakört, megépül a Budapest-Balaton összeköttetés, Rajkától Százhalombattáig korszerűsítjük a Duna-menti nemzetközi kerékpárút hazai részét. A beruházásokkal a belföldi kerékpáros turizmust is élénkítjük: az elmúlt években adtuk át a Tisza-tavi kerékpárutat bezáró szakaszt, a Győr-Pannonhalma összeköttetést, Tokajban is készül a biciklis kör. A közösségi közlekedési szolgáltatók folyamatosan bővítik a kerékpárszállítási lehetőségeket járataikon. Erőfeszítéseink nem hiábavalók: a legutóbbi forgalomszámlálás szerint 2018 óta éves átlagban a Balatonnál 40 százalékkal, a Tisza-tónál több mint negyedével, az EuroVelo 11 magyar szakaszain ötödével többen kerekeznek."

