Táplálékallergia vagy -intolerancia esetén bizonyos – az egészséges, vegyes táplálkozás jegyében egyébként ajánlott – nyersanyagokat sajnos ki kell iktatni az étrendünkből. Jó hír, hogy most már a különböző alternatívákkal viszonylag könnyen lehet biztosítani a szükséges tápanyagokat, így táplálkozásunk kiegyensúlyozott maradhat. Verseny- és szabadidősportolóként, megnövekedett energia- és tápanyagszükséglet esetén különösen fontos, hogy kialakítsuk a helyes táplálkozási szokásokat – olvasható a csupasport.hu cikkében.

Folyadékpótlást tekintve a víz, az ásványvíz és az izotóniás italok nagy valószínűséggel vagy szinte biztosan maradhatnak – ez nagyban függ az egyéni jellemzőktől.

Cöliákia, vagyis lisztérzékenység esetén gluténmentes pékáruból készült szendvicsekkel, gluténmentes gabonából készült köretekkel, ételekkel lehet a lassan felszívódó szénhidrátok bevitelének egy részét biztosítani.

Ilyen esetben előtérbe kerülhet például a hajdina, amelynek magasabb rosttartalma a bél motilitását is segíti fenntartani. A gyorsabb energiapótláshoz a gluténmentes müzliszelet és keksz is remek opció lehet. Amíg tejfehérje-allergia esetén csupán a növényi italok, illetve más növényi eredetű, a tejtermék pótlására alkalmas termékek jöhetnek szóba, addig a laktózintoleranciával diagnosztizáltak laktózmentes tejet és tejtermékeket, illetve ezek felhasználásával készült ételeket és süteményeket is fogyaszthatnak.

A különböző táplálékallergiák és -intoleranciák esetén közös nevező, hogy meghatározott nyersanyagok, élelmiszerek és az ezek felhasználásával készült ételek egyáltalán nem, vagy csak kitapasztalt mennyiségben, illetve formában iktathatók be az étrendbe. Ezáltal a kiváltható tünetek, a későbbi szövődmények elkerülhetők, az életminőség javul. Sporttáplálkozás során kizárólag akkor javasolt bizonyos nyersanyagokat, adott esetben nyersanyagcsoportot kizárni táplálkozásunkból, ha a tünetek mögött lévő betegsége(ke)t már diagnosztizálták. Ebben az esetben kulcsfontosságú a dietetikus véleményét, tanácsait kikérni, aki szaktudásával, a dietoterápia alappilléreit jól ismerve, a sport miatti energia- és tápanyagszükségletet és az individualitást figyelembe véve tud étrendünk kialakításában segíteni.

A tudatos vásárlás elengedhetetlen, különösen abban az esetben, ha egy új, számunkra még nem ismert terméket szeretnénk hazavinni a bolt polcáról. A jogszabályi háttérnek megfelelően ugyan kötelező a 14 féle allergént jól látható módon feltűntetni a termék címkéjén, ám még így sem lehet egy termék száz százalékban allergénmentes. Amennyiben a „nyomokban tartalmazhat” és a „…-t is felhasznált üzemben készült” feliratokkal találkozunk, úgy sajnos a termék keresztszennyeződése esélyes, csak a jelöléssel (például áthúzott búzakalász vagy tejespohár) ellátott termékek fogyaszthatók biztonságosan.

Fontos hangsúlyozni, hogy a manapság olyan népszerű „mindenmentes” termékek, ételek tehát egyáltalán nem segítik elő a jobb sportteljesítményt. Releváns helyük az étrendben kizárólag valódi szükség, így táplálékallergia vagy -intolerancia esetén van.

