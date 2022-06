A horkolás hangja, a takarók rángatása és a végtagok ütődése persze néha az őrületbe kergethet minket, de az új kutatások szerint mégsem zavarja meg az alvásunkat. Az eredmények arra utalnak, ha az ágyunkat megosztjuk a szerelmünkkel, akkor valóban azt érezhetjük, hogy jobb volt az éjszakai pihenésünk – írja az Origo.

Az új kutatási eredmények több mint 1000 amerikai munkaképes felnőtt felmérési válaszain és alvási pontszámain alapulnak, amelyek azt sugallják, hogy az,

aki mellett alszunk, hatással lehet arra, hogy ébredéskor milyen jól érezzük magunkat.

Az egyedül alvó résztvevőkkel összehasonlítva azok, akik egy ágyban feküdtek a szerelmükkel, kevesebb fáradtságról számoltak be, emellett gyorsabban elaludtak és hosszabb ideig tudtak pihenni. Ebben a csoportban alacsonyabb volt a depresszió, a szorongás és a stressz pontszáma is.

A romantikus partnerrel vagy házastárssal való alvás komoly előnyökkel jár az alvás egészségére nézve, beleértve az alvási apnoe kockázatának csökkenését, az álmatlanság súlyosságát és az alvásminőség általános javulását

– mondta Brandon Fuentes, az Arizonai Egyetem pszichiátere a ScienceAlert online tudományos portálnak. – Nem világos, hogy a mentális egészség javulása az együtt alvás előnyeinek vagy a romantikus kapcsolat minőségének köszönhető-e; de akár egy kicsit mindkettő is lehet.

Hozzátette: általánosságban elmondható, hogy a kapcsolatokban élő emberek jobb testi és lelki egészséget mutatnak, mint az egyedülállók.

A szakemberek szerint nehéz megfejteni, hogy miért van ez így, de nagyon sok olyan változót kell figyelembe venni, amely egy életen át hatással van a testre és az elmére.

Érdekes módon a témával kapcsolatos kutatások azt is kimutatták, hogy a párok nemcsak az alvás közbeni mozgásukat, hanem az alvási szakaszaikat is szinkronizálják.

A tudósok úgy vélik, hogy ez az interperszonális szinkronizáció a proszociális viselkedéshez, a szociális kötődéshez és a pozitív érzelmekhez kapcsolódik, amelyek mindegyike jótékony hatással bír a mentális egészségre.

Ez lehet az oka annak, hogy a felmérések egyre több bizonyítékot találnak arra vonatkozóan, hogy a párok jobban alszanak.

A tanulmány azonban arra is rámutat, hogy az ehhez hasonló felmérések nem tudják azt megmondani, hogy a partnerrel való alvás hogyan javítja az ember alvását, csak azt bizonyítja, hogy létezik összefüggés. Hozzátette: előfordulhat, hogy valaki csak azt hiszi, hogy jobban aludt, pedig valójában nem. A tanulmányokat az Associated Professional Sleep Societies konferenciáján mutatták be.

